След настъпване от турски защитник: Национал на България изостри хроничен проблем, който го вади от игра

14 октомври 2025, 12:40 часа 236 прочитания 0 коментара
Травмата на нападателя на германския Елферсберг Лукас Петков ще бъде извън игра най-малко 10 дни, а има вероятност да бъде извън терена и две седмици. Петков се контузи по време на срещата на българския национален отбор с Турция в събота (11-и октомври), завършила 1:6.

Проблемът на Петков e в глезена на левия крак, хроничен е и се е изострил след настъпване от турски защитник по време на срещата. Лукас Петков се появи на терена в 63-ата минута на мястото на голмайстора за българите в срещата Радослав Кирилов. Петков отпадна от състава на България и вече е в клуба си и му се прилага лечение, но завръщането му на терена във Втора Бундеслига няма да бъде тази седмица, а вероятно няма да е и другата.

По всяка вероятност българският нападател ще бъде готов за игра на 31-и октомври при домакинството на Хановер’96. 24-годишното крило има 8 мача и 2 асистенции за лидера във второто ниво на германския футбол.

Иван Турицов – другият напуснал лагера на националния отбор заради травма, има мускулен проблем в крака. Неговата травма също трябва да се следи, но по-всяка вероятност ще тренира пълноценно от началото на следващата седмица. Тези проблеми принудиха селекционерът на България Александър Димитров да извика Мартин Георгиев от Славия, който по всяка вероятност ще излезе и като титуляр.

Ето и повече за срещата Испания – България от група Е на Световните квалификации.

