Уплашиха ли се в Бояна? БФС пожали един от грандовете - оказа се, че нахлуване на фенове на терена е безобиден акт

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви наложените санкции след мачовете от осмия кръг в Първа лига. Този път впечатление прави не висока глоба, а точно обратното - странно ниска финансова санкция. Става дума за наложеното наказание на пловдивския гранд Ботев, който бе санкциониран с едва 3000 лева за нахлуването на фенове на терена след загубата от Монтана.

БФС пожали Ботев Пловдив след нахлуването на фенове на терена

Търпението на феновете на Ботев започна да се изчерпва заради слабите резултати на отбора, като те скандираха оставка за старши треньора Николай Киров. Имаше и хвърлен предмет от трибуните по футболист на гостите, заради който БФС глоби Ботев с 500 лв. Чуха се и нецензурни скандирания, но те очевидно са убягнали на делегата на срещата. Големият въпрос беше дали Ботев може да понесе по-сериозни последици - да играе пред празни трибуни, но това не се случи.

БФС глоби Ботев с 3000 лв. за нахлуването на феновете - санкция, която изглежда нищожна за подобен акт. В развитите футболни първенства в Европа вече е почти невъзможно да се видят подобни действия, застрашаващи сигурността на отборите, тъй като санкциите са много солени. В Първа лига обаче изглежда, че фенове могат да нахлуват на терена на цена от 3000 лв. А ниската санкция към "канарчетата" идва на фона на няколко декларации срещу съдийството от Ботев Пловдив, в които бе споменато и за "онзи тайно подписан скандален ТВ договор" от страна на БФС.