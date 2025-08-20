В ЦСКА не си поплюват – още трима са на изхода

Ръководството на ЦСКА продължава с масовата чистка в отбора след слабия старт на сезона в Първа лига. Както е известно, в последните седмици „червените“ се разделиха с редица играчи, между които Иван Дюлгеров, Лиъм Купър и Зюмюр Бютучи. Именно националът на Косово е последният напуснал. Той се раздели с „армейците“ вчера, след като договорът му бе прекратен по взаимно съгласие.

Пинто, Локило и Исека са ненужни в ЦСКА

Шефовете на ЦСКА обаче нямат намерение да спират дотук. Според колегите от „Тема спорт“ още трима ненужни футболисти са на изхода. Става въпрос за левия бек Мика Пинто, крилото Джейсън Локило, както и централния нападател Аарон Лея Исека. Триото тотално разочарова с представянето си с „червения“ екип и сега ръководството на клуба разглежда различни варианти за тяхното освобождаване.

Бройката на напусналите може да скочи на 11

Очакванията са, че още до края на седмицата Джейсън Локило ще разтрогне договора си с ЦСКА. Агентът на белгийския флангови футболист вече е в София, за да уточнят всичко по напускането на техния клиент. Най-вероятно крилото ще склони да разтрогне контракта си по взаимно съгласие. Ако пък се стигне до раздяла и с тримата ненужни, то бройката на напусналите играчи ще скочи на 11. Успоредно с това селекцията в тима продължава като се очаква съвсем скоро „армейците“ да представят поредните нови играчи в състава на Душан Керкез.

