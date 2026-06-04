Малък повод за радост в Стара Загора: БФС върна лиценза на Берое

Берое получи право да играе в професионалния футбол, съобщиха от Апелативната комисия към Българския футболен съюз в четвъртък. Първоначално старозагорци не получиха лиценз и участието им във Втора лига беше поставено под въпрос. През 2026 година Берое изпадна от елита, завършвайки на 14-то място в крайното класиране.

Решение на Апелативната комисия:

"Отменя решение на Лицензионната комисия от 05.05.2026 година за отказ от издаване на лиценз и на база на ново-представени документи и доказателства, издава лиценз за участие в Първа/Втора професионална футболна лига за сезон 2026-2027 на ПФК Берое-Стара Загора ЕАД. На основание чл. 14, т. 2, б. "д" от ННКЛ, издание 2025 година, лицензът се издава, при условие, че клубът спазва коректно регламентите на чл. 50 и чл. 66 от ННКЛ.

Септември София ще домакинства на Националния стадион "Васил Левски" през следващия шампионат, докато новакът в елита Дунав е с условен лиценз за стадиона в Русе.

Решение на Лицензионната комисия:

Да бъдат издадени лицензи за сезон 2026-2027 на изброените клубове, тъй като са изпълнили минималните изисквания на Наредбата за национално клубно лицензиране, както следва: ПФК Арда Кърджали 1924 АД - УЕФА лиценз; ПФК Септември София - лиценз за ППЛ, с Национален Стадион "Васил Левски"; ФК Дунав от Русе - условен лиценз за ППЛ със стадион "Русе". ПФК Пирин 22 АД - условен лиценз за ВПЛ поради наличие на разсрочени задължения към НАП.

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