В ЦСКА умуват какво да правят с петима футболисти, чиито договори изтичат през лятото

Ръководството на ЦСКА умува какво да прави с петима футболисти, чиито договори изтичат през лятото. Става въпрос за двамата вратари Густаво Бусато и Марин Орлинов, както и за полевите играчи Иван Турицов, Илиан Илиев и Мохамед Брахими. Това разкриха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите шефовете на „армейците“ все още не са взели решение за бъдещето на въпросните футболисти.

Трима май са на изхода

Очакванията са Мохамед Брахими да не получи предложение за нов договор. Крилото се представи много слабо в мача с Локомотив София и дори бе пратен в дубъла от треньора на тима Христо Янев. Най-вероятно същата съдба ще имат и двамата вратари – Густаво Бусато и Марин Орлинов. Бразилецът съвсем скоро ще навърши 35 години и на този етап няма шансове да се пребори за титулярното място. Орлинов пък пази за втория отбор, но „червените“ имат достатъчно млади вратари, които да го заменят.

ЦСКА не иска да изпусне Турицов и Илиев без пари

Ситуацията с Иван Турицов и Илиан Илиев изглежда най-заплетена. Двамата не се представят на много високо ниво, но ръководството на ЦСКА не иска да ги изпусне без пари. Причината е, че и двамата са национали на България и „армейците“ могат да вземат някой лев от евентуалната им продажба. Въпреки това не се знае дали „червените“ ще им предложат нови договори или ще опитат да ги трансферират по време на зимния прозорец.

