Валери Божинов: Левски има потенциал и качество – отборът играе прекрасно!

Бившият нападател на Левски Валери Божинов коментира представянето на „сините“ през настоящия сезон. Той говори пред колегите от „БНТ“ като бе категоричен, че тимът на Хулио Веласкес има сериозен потенциал и много качествени футболисти. Божигол, както самият той се нарича, допълни, че в момента българският гранд играе прекрасно и се надява тази тенденция да продължи до края на първенството.

Валери Божинов не спести похвалите си за Левски

Божинов също така е категоричен, че вижда в Левски сплотеност, колектив и единство. Бившият футболист на Ювентус, Манчестър Сити и Спортинг Лисабон не пропусна да похвали и феновете на „сините“. По думите му привържениците за пореден път са доказали колко са велики. Валери Божинов обърна внимание и на дългата резервна скамейка на Левски като сподели, че всеки, който се появи в игра, може да направи разликата.

"Има сплотеност, колектив и единство"

„Кажи ми какъв ти е треньорът, за да ти кажа какъв ти е отборът. Надявам се г-н Веласкес да продължи тенденцията. Левски има потенциал и качество. Има сплотеност, колектив и единство. Всеки, който играе, прави разлика. Има синхрон между фазите и компактност. Отборът играе прекрасно. За пореден път феновете на Левски доказаха колко са велики“, заяви бившият нападател на „сините“.

