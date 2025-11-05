Любопитно:

Вечното дерби на България отдавна не е българско - ето кои са голмайсторите за последните 5 години

05 ноември 2025, 20:50 часа 343 прочитания 0 коментара
Вечното дерби в българския футбол, противопоставящо двата столични гранда Левски и ЦСКА, отново се задава на хоризонта. "Сини" и "червени" ще премерят сили в събота от 15:00 часа българско време на Националния стадион "Васил Левски" в София. В последните години обаче Вечното дерби на България трудно може да се нарече "българско" с оглед на футболистите на терена и играчите, които бележат голове, пише Sportlive.bg.

20 голмайстори в мачовете между ЦСКА и Левски в последните 5 години, а само 3-ма са българи

В последните 5 години над 3/4 от головете в дербито между ЦСКА и Левски са отбелязани от чуждестранни футболисти. За този период 13 играчи на ЦСКА са вкарали попадение във Вечното дерби, докато за Левски разписалите се са 7 на брой. Едва трима обаче са българите - и това са Георги Миланов и Илиян Стефанов за Левски, както и Петко Панайотов за ЦСКА, който успя да се разпише при последната среща между двата тима през март.

ЦСКА - Левски

Интересното е, че Илиян Стефанов е сред тримата най-резултатни играчи във Вечното дерби за последните 5 години, тъй като има два гола срещу "червените", докато за ЦСКА по 2 гола са отбелязали норвежците Тобиас Хайнц и Джонатан Линдсет. Нито един от тях обаче вече не играе в столичните грандове. А ето и кои са голмайсторите за Левски и ЦСКА във Вечното дерби за последните 5 години!

