Венци Стефанов подкрепи Гонзо: Прав е, че националният отбор пропадаше с Илиан Илиев

Българският национален отбор по футбол официално има своя нов селекционер. Вчера БФС обяви, че наставникът на младежките национали Александър Димитров ще поеме мъжкия тим. Неговият пост начело на "лъвчетата" пък ще бъде наследен от Тодор Янчев. При обявяването на новината президентът на родната централа Георги Иванов - Гонзо, критикува доскорошния селекционер Илиан Илиев, който се оттегли след двете загуби на старта на световните квалификации за Мондиал 2026.

Венци Стефанов скочи на Илиан Илиев и даде съвет на новите селекционери

Иванов бе категоричен, че националният отбор на България не трябва да изглежда така, както в тези две срещи и че със смяната на Илиев е спряно "пропадането". Мнението на Гонзо бе подкрепено от култовия президент на Славия Венцеслав Стефанов. Босът на "белите" даде интервю пред Sportal.bg, в което коментира актуалния въпрос около "лъвовете" и назначението на Александър Димитров и Тодор Янчев.

"Смятам, че назначението на Александър Димитров е за добро. Той дълго време работи с младежите, сега ще има възможност да развие идеите си на по-високо ниво. Вярвам, че ще даде шанс на момчетата, с които работеше. Вярвам, че това ще бъде неговото кредо. Георги Иванов е прав, че националният отбор пропадаше с Илиан Илиев. Георги доста дълго време го търпя. На Илиан не му достигна панталон. Не може да очакваш нещо сериозно, викайки своите от Варна на по 30-35 г. Какъв национален селекционер си, когато всеки ден си на "Тича" или някъде там около Морската градина. Тази работа така не става", сподели Стефанов.

"Пожелавам успех на Александър Димитров и Тодор Янчев! Тошко е възпитано и добро момче, коректно, но съм му го казвал и преди - трябва да е по-строг, по-взискателен. Той е шефът - няма космонавти, няма други звезди. Който не се съобразява, казваш му: "Go Home" (Върви си вкъщи). И нека изисква от клубните треньори да пускат повече българи. Е, има такива отбори, които играят почти изцяло с чужденци, но те си плащат за това. Нали знаете: всяко удоволствие се заплаща", каза още той.

