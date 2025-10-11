Венци Стефанов разкри кой е новият треньор на Славия и изригна: Онези от Пловдив не ме интересуват!

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов разкри кой ще бъде новият треньор на тима. Както е известно, по-рано днес настоящият наставник на „белите“ Златомир Загорчич подаде оставка, която бе приета от ръководството на най-стария столичен клуб. Босът на клуба от квартал „Овча Купел“ сподели пред колегите от „Спортал“, че Заги ще бъде наследен от бившия треньор на Левски и Локомотив София – Ратко Достанич.

Венци Стефанов също така говори и по наболялата тема със скандала с Ботев Пловдив. Онзи ден президентът на Славия разкри, че емисари на „канарчетата“ са искали от играчи на „белите“ да „продадат“ мача между двата тима. Впоследствие ръководството на „жълто-черните“ опроверга тези твърдения, а малко по-късно и финансовият благодетел на пловдивчани Илиян Филипов излезе с публикация в социалните мрежи, в която атакува Стефанов.

Какво обясни Венци Стефанов

„Да, Ратко Достанич поема Славия. Загорчич подаде оставка, приехме я. Разделяме се с добри чувства, благодаря му за свършената работа начело на отбора. Смятам, че си оставаме приятели. Изборът падна върху Достанич, защото той има опит и е доказал, че работи добре с млади футболисти”.

„Както знаете, в Славия имаме много наши момчета, които са готови да хванат своя шанс. Искам да пожелая успех на националния отбор срещу Турция тази вечер! Скандалът с Ботев? Вижте, нека всеки да си гледа в собствения двор и да не опитва да се меси в работите на другия. Онези от Пловдив Бати Венци, Кака Пена и всички останали - не ме интересуват”, заяви президентът на Славия.

ОЩЕ: Силният човек в Ботев Пловдив с намеци за уреждане на мачове към Венци Стефанов, който отвърна подобаващо