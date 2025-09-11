Селекционерът на младежкия национален отбор по футбол Александър Димитров, който е спряган за наследник на Илиан Илиев начело на мъжкия тим, подчерта, че на този етап не е имал конкретни разговори с ръководството на БФС. Димитров отбеляза, че никой не е разговарял с него, но ако се стигне до такива разговори, за него няма да бъде на всяка цена да стане национален селекционер на представителния тим.

Александър Димитров може да извърви пътя на Луис де ла Фуенте

"За пореден път моето име се свързва с поста на национален селекционер. Не е нелогично. Има много примери в тази посока, като вземем предвид Полша, Северна Македония, Испания, а и Азербайджан. Луис де ла Фуенте извървя целия път от юношите. Сега се вижда неговият труд", заяви Александър Димитров.

Александър Димитров засега не е имал разговори да поеме мъжкия национален отбор

"Утре съм на работа. До момента с мен не са водени конкретни разговори. С никого не съм водил разговори на тази тема. Много съжалявам, че по Илиан Илиев, когото аз много уважавам и с когото много добре работихме, се изсипа такова нещо, защото с начина си на работа, със знанията си и с човешките си качества, той не заслужава такова нещо."

"За мен не е на всяка цена да съм национален селекционер. Говорим, разбира се, хипотетично, защото никой не е разговарял с мен, но в никакъв случай няма да е на всяка цена. Няма на всяка цена да поема националния отбор."

"Смятам, че за всеки е чест и отговорност и всеки един иска да бъде треньор на националния отбор. Както знам, че и 90% от треньорите с “Про-лиценз” искат да са на моето място, което е нормално. Така трябва да е. Всеки един трябва да има амбиции", завърши треньорът.

