Порой и хаос в Югозапада: Десетки наводнени къщи и улици след дъжд и градушка в Петрич, Сандански и Разлог

Проливни дъждове се изляха над страната през последното денонощие, предизвиквайки десетки сигнали за наводнения, предимно в Югозападна България. Екипи на пожарната и общинските власти са работили на терен, за да овладеят ситуацията, като към момента обстановката в най-засегнатите райони се нормализира.

Сандански: Десет сигнала и кал по улиците

В община Сандански са обработени около десет сигнала за наводнения, съобщи кметът Атанас Стоянов. Екипи на общината и Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) са използвали багери и друга техника, за да се справят с поройните води.

По-сериозно е било положението в Мелнишкия регион, както и в селата Славе и Ново Делчево. Към момента ситуацията се нормализира, но екипи продължават да почистват главната улица и централните артерии на града от наноси и кал.

Петрич и Рупите: 50 литра на кв. м и наводнени мазета

Ситуацията се нормализира и в община Петрич, след като за последното денонощие в града са паднали 50 литра на квадратен метър дъжд, придружен от градушка и сериозна гръмотевична активност. Главният инспектор Стоян Тилев от РСПБЗН – Петрич, съобщи за десет излизания на дежурните екипи, които са отводнявали предимно мазета в промишлени и жилищни сгради, както и наводнени улици.

Най-сериозно засегнато е петричкото село Рупите, където са наводнени повече от десет мазета и дворове на къщи. Кметът на селото Димитър Господинов посочи, че най-големи са щетите по улиците "Христо Ботев", "Пирин", "Петра", "Беласица", "Георги Бенковски", като пет от къщите са с по-сериозни поражения. Според него една от причините за щетите е недостатъчният брой шахти за отводняване, което води до събиране на водата в долния край на селото.

Разлог: Река Язо излезе от коритото си

В Разлог река Язо е излязла от коритото си късно в петък вечерта и е наводнила централни улици в града. Незабавно е била мобилизирана тежка техника за отклоняване на водата и овладяване на преливането. От общината съобщиха, че реката вече е върната в коритото си и няма опасност за населението.

Благоевград: Дъжд, но и коледен дух

Пороен дъжд се изля и над Благоевград в петък сутрин. Агенция „Пътна инфраструктура“ отправи призив към шофьорите за повишено внимание в района на път I-1 заради силен дъжд и наводнена настилка. Въпреки обилните валежи, дъждът не успя да спре благоевградчани и гостите на града да се включат в официалното откриване на коледното градче и запалването на светлините на празничната украса. Хора от всички възрасти, въоръжени с чадъри, дадоха начало на празничната програма.

