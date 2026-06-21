Откриха тялото на издирваната туристка в Пирин

В района на заслон "Кончето" в Пирин е открито тялото на издирваната туристка, съобщиха от отряда в Банско на Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК) пред БТА. Жената е намерена мъртва на около 200 метра под ръба на въжето. Най-вероятно се е подхлъзнала, посочиха от ПСС – Банско. Продължава акцията по транспортиране на тялото на загиналата туристка от планината.

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Издирването

По-рано ви съобщихме, че дронове, хеликоптер и планински спасители на терен участват в издирването на изчезнала туристка в Пирин, както посочиха от отряда на Планинската спасителна служба (ПСС) в Банско пред телеграфната агенция.

Сигнал до планинските спасители е подаден снощи, 20 юни, в 21:21 часа. В ранните часове на деня отрядът в планинския град е започнал действия по издирване на жената с дронове.

Снимка: БГНЕС

"Сутринта беше мъгливо. Веднага щом се разсея мъглата, с дронове облетяхме района, но без резултат", каза дежурният в ПСС – Банско.

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В издирването се включиха и екипи, които обхождаха района, както и хеликоптер.

По-рано днес от планинската служба съобщиха, че издирват жена в района на Банско. Тя се е движила вчера между заслон „Кончето“ и хижа „Вихрен“, но не е стигнала в хижата.

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