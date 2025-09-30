Войната в Украйна:

Тайните дневници на Фреди Меркюри излизат за първи път на български

30 септември 2025, 15:07 часа 339 прочитания 0 коментара
Фреди Меркюри не написа автобиография, но завеща дневници на своята дъщеря, която над 30 години беше тайна за обществото. Книгата "С обич, Фреди", дело на биографа Лесли Ан-Джоунс, излиза в България на 1 октомври 2025, само дни след световната си премиера. 

Повече за книгата "С обич, Фреди"

През 2021 г. Лесли Ан-Джоунс, биографът на музикални икони като Дейвид Боуи, Джон Ленън, Rolling Stones и Пол Макартни, получава имейл от мистериозен подател. Първоначално тя не подозира, че тази кореспонденция ще разкрие над трийсет години пазена тайна – Фреди има дъщеря и си е водил дневници!

От 1976 г. до смъртта си през 1991 г., седемнайсет изписани на ръка бележника – изумително четиво, описващо живота на легендарния фронтмен на Queen. Най-интимните признания на Фреди – от младежките му години в пансион в Индия до върха на шоубизнеса. Разказ, който ще преобърне всичко, което сте смятали, че знаете за него.

Това не са изповеди – заявява дъщеря му. – Това са истинските му тайни, без нито една отстъпка към самия него. И да, някои хора ще бъдат изненадани и вероятно няма да са доволни от разкритията му.

Та – ето я, за пръв и единствен път – истинската история на Фреди Меркюри. Избрах да я поверя на моята скъпа приятелка Лесли-Ан Джоунс. Всяка сричка, която ще прочетете тук, ми беше разкрита от самия Фреди. Б.

Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Фреди Меркюри изд. Hybrid Books С обич, Фреди
