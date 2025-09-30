Тайните дневници на Фреди Меркюри излизат за първи път на български

Фреди Меркюри не написа автобиография, но завеща дневници на своята дъщеря, която над 30 години беше тайна за обществото. Книгата "С обич, Фреди", дело на биографа Лесли Ан-Джоунс, излиза в България на 1 октомври 2025, само дни след световната си премиера.

Повече за книгата "С обич, Фреди"

През 2021 г. Лесли Ан-Джоунс, биографът на музикални икони като Дейвид Боуи, Джон Ленън, Rolling Stones и Пол Макартни, получава имейл от мистериозен подател. Първоначално тя не подозира, че тази кореспонденция ще разкрие над трийсет години пазена тайна – Фреди има дъщеря и си е водил дневници!

От 1976 г. до смъртта си през 1991 г., седемнайсет изписани на ръка бележника – изумително четиво, описващо живота на легендарния фронтмен на Queen. Най-интимните признания на Фреди – от младежките му години в пансион в Индия до върха на шоубизнеса. Разказ, който ще преобърне всичко, което сте смятали, че знаете за него.

Това не са изповеди – заявява дъщеря му. – Това са истинските му тайни, без нито една отстъпка към самия него. И да, някои хора ще бъдат изненадани и вероятно няма да са доволни от разкритията му.

Та – ето я, за пръв и единствен път – истинската история на Фреди Меркюри. Избрах да я поверя на моята скъпа приятелка Лесли-Ан Джоунс. Всяка сричка, която ще прочетете тук, ми беше разкрита от самия Фреди. Б.

