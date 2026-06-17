"Под игото" - вече в YouTube

Най-сетне! "Под игото" в YouTube. Тази новина обяви българският театрален актьор Янко Лозанов, който е още рецитатор, кино и телевизионен и озвучаващ актьор.

Той споделя, че от днес в неговия YouTube канал е достъпен безплатен цялостен запис на аудиокнигата "Под игото" от Иван Вазов.

Целта на инициативата е съхранение и разпространение на българския език, опазване на българската художествена словесност и национално историческа памет.

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"Звукозаписът е резултат от вдъхновения труд на достойни и сърцати българи, които посветиха на това мащабно дело обич, време и талант, за да претворят в съвременното Интернет пространство оригиналния текст на първия български роман", пише Лозанов.

Цялата бележита творба на Вазов, без съкращения

Записът, с обща продължителност от 16 ч. и 25 мин. предлага всички 88 глави от трите части на романа, без никакви съкращения и изменения. Прочитът следва дословно оригиналното книжно тяло на Второто - златно (Първо самостоятелно) издание от 1894 г. - издател Т. Чипев, под редакцията на Иван Вазов, с прочутите илюстрации в текста на Пиотровски, Обербауер, Митов и Мърквичка.

"За мен е привилегия да представя аудиокнигата в чест на 150 години от Априлското въстание. След всички посегателства върху тъканта, структурата и достойнството на романа, на които бях свидетел, след безобразните хули срещу Вазовите творби и клеветническата кампания по адрес на неговия език - "остарял и неразбираем" - изричам словото му с благоговение, почит и трепет. Чуйте го, за да се уверите, че това е цветистият, наш, достолепен и чист, български роден език - жив, спасителен, свещен и творящ, прелестен, див, неотменен. Изказвам дълбока признателност към екипа на аудиокнигата "ПОД ИГОТО" и вярвам, че тя ще достигне до всеки българин, който милее за своя род и език", написа още Лозанов.

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Художественият прочит е консултиран с Института по български език при БАН и е съобразен със съвременната книжовна правоговорна норма.