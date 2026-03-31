Георги Господинов вече е Доктор хонорис кауза в Париж

Писателят Георги Господинов е удостоен с титлата Доктор хонорис кауза на Националния институт за източни езици и цивилизации (INALCO) в Париж. Висшето учебно заведение, основано през 1669 г. (преди 357 години), е единствено по рода си в света с това, че предлага специализация по 104 езика от Централна и Източна Европа, Африка, Азия, Америка и Океания. Това го превръща в своеобразен хъб на многоезичието и многокултурието от всички континенти. Господинов е отличен за приноса си към европейската и световната литература. Церемонията се състоя на 30 март в сградата на INALCO в Париж.

В тържественото представяне на българския писател Мари Врина-Николов, дългогодишна преводачка и професор по български език и литература в INALCO, описа приноса на Господинов към световната литература и дълбоко човешките идеи, които стоят зад неговите книги.

Успехът във Франция на българския писател тръгва от превода на "Естествен роман", дело на Мари Врина, публикуван точно преди 25 години. Френската рецепция на този дебютен роман е наистина впечатляваща, критиците сравняват Господинов с Жорж Перек, Реймон Кьоно и Милан Кундера. Френскоезичното издание на "Физика на тъгата" печели наградата "Ян Михалски", а френският превод на стихосбирката "Там, където не сме" получи преди две години престижната награда "Маларме" за чуждоезична поезия. Господинов е Кавалер на ордена за литература и изкуство на Франция.

Из словото на Мари Врина-Николов:

Снимка: Десислава Бинева, INALCO, личен архив

"Твоето творчество размества линиите в българското литературно поле. Превръщайки се в част от световната литература благодарение на преводите си на всички континенти, то надхвърля дихотомията "локално" / "универсално", "център" / "периферии" и показва, че една ситуирана литература създава въображаем свят и език, които могат да бъдат четени, превеждани и споделяни, влизайки в диалог с множество текстове от световната литература. То ни напомня също, че литературата е не само създател на въображаеми светове, но и етически и политически акт. Скъпи Георги, чрез теб днес празнуваме литературата и нейното универсализиращо действие. Нека тази вечер бъде светла за теб!"

Из словото на Георги Господинов:

"Ще го кажа съвсем директно - разказването на истории, писането на книги и превеждането на книги е част от спасяването на света. Защото спасява човека в нас. И оттам спасява самия живот".