Литературният октомври започна в Бургас

С четене, спомени и среща между поколенията в Дома на писателя беше открито 30-ото издание на „Есенни литературни празници – Бургас 2026“. Литературният месец ще продължи до 30 октомври и ще предложи срещи с автори, премиери на книги, поетични и прозаични вечери, разговори за литературата и специални тематични събития. Организатор е Сдружение „Бургаска писателска общност“ в партньорство с Община Бургас.

Сред гостите на откриването бяха поетите Недялко Йорданов и Людмил Станев, зам.-кметът по култура и вероизповедания Диана Саватева, председателят на Общински съвет – Бургас Михаил Хаджиянев, председателят на постоянната комисия по култура Веселин Пренеров и директорът на дирекция „Култура“ Петър Парушев.

С особено лично присъствие в юбилейната вечер се включи Диана Саватева, която е била сред участниците в едно от първите литературни четения преди три десетилетия, организирани от Роза Боянова и Атанас Радойнов. За настоящото издание тя избра да прочете стихотворението „Старец на гарата“ от Ваньо Вълчев.

Председателят на Сдружение „Бургаска писателска общност“ Николай Фенерски се включи с текст на Шекспир.

Тазгодишната програма събира автори от Бургас и страната и включва както нови заглавия, така и вечери, посветени на поезията, прозата, хумора и литературната памет. Всички събития са с вход свободен.