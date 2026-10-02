Млади художници превърнаха отделението в УМБАЛ Бургас в приказни светове

Приказни герои, весели животни и смели пътешественици в света на сънищата вече носят повече цвят и настроение на малките пациенти в Първо детско отделение по педиатрия на УМБАЛ Бургас. Автори на картините са млади таланти от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ и АЕГ „Гео Милев“ в Бургас. В творческата инициатива се включиха Мария Кунева, Вероника Кюмюржиева, Йоана Колева, Рая Стефанова и Михаил Ангелов от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, както и Симона Маринова от АЕГ „Гео Милев“. С въображение и много настроение младите художници създадоха произведения, които да направят болничната среда по-топла и приветлива за децата.

Към картините се присъедини и словото в рими. Свои текстове към творческото начинание добавиха доц. д-р Елена Дичева, преподавател в Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, и презвитера Калина Кунева.

Инициативата получи подкрепата на Православно християнско братство „Александър Георгиев – Коджакафалията“.

Новата цветна среда посреща децата в Първо детско отделение по педиатрия на УМБАЛ Бургас с началник доц. д-р Борис Ангелов и старша медицинска сестра Магдалена Вълчева.

Организаторите отправят специална благодарност към ръководството на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ и директора г-н Вътев за подкрепата и съдействието младите художници да станат част от инициативата.

Защото понякога една картина, един цвят или усмихнат приказен герой могат да направят трудния ден на едно дете малко по-светъл.