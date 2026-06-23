Спорт:

Бургас посреща кино от четири континента и световни фестивални премиери

23 юни 2026, 13:39 часа 468 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Бургас
Бургас посреща кино от четири континента и световни фестивални премиери

За първи път фестивалът излиза извън централната зона и достига до нова публика с прожекция в Младежкия международен център в комплекс „Меден рудник“

Международен филмов фестивал Бургас ще представи своето 11-о издание от 20 до 25 юли с подбрана селекция от международни и български игрални, документални и късометражни филми, тематични секции и разнообразна съпътстваща програма. Събитието се реализира с партньорството на Община Бургас и затвърждава позицията на града като един от най-активните културни центрове в страната.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
община Бургас
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Бургас
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес