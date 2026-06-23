В Русия изчезват научноизследователските и развойни компании

Броят на затворените научноизследователски и развойни компании в Русия се е увеличил рязко. От януари до май 2026 г. са ликвидирани 1037 такива организации, което е с 44% повече в сравнение със същия период на миналата година, според изчисления на „Ведомости“, базирани на данни от СПАРК, Росстат и други източници. В същото време броят на новите регистрации е намалял до 478 компании за петте месеца, което е с 16% по-малко на годишна база, съобщи The Moscow Time.

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Тенденция

Подобна тенденция се отчита и от услугата за проверка на контрагенти „Руспрофил“, която разчита на данни от Федералната данъчна служба. Според нейните данни 903 научноизследователски и развойни компании са прекратили дейност от януари до април, което е с 28% повече в сравнение с предходната година. Междувременно са създадени 579 нови организации. Според изчисления на „Ведомости“, към средата на май в страната са регистрирани общо 29 143 активни организации. Повече от 24 000 от тях са специализирани в изследвания в областта на естествените и техническите науки, други 3500 работят в социалните и хуманитарните науки, а над 1000 - в биотехнологиите. Значително по-малко компании се занимават с изследвания в областта на нанотехнологиите, информационната сигурност и ядрената енергетика.

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Дисбаланс

В същото време съществува структурен дисбаланс в научноизследователската и развойна дейност: по-голямата част от финансирането за научноизследователска и развойна дейност е концентрирано в публичния сектор и отбранителната промишленост, докато независимите малки и средни предприятия се сблъскват с последиците от висока ключова ставка и увеличение на ДДС до 22%, казва Вячеслав Шириков, технически директор на Lartech Group. Той отбеляза, че на този фон делът на научноизследователската и развойна дейност в БВП на Русия е спаднал от 1,1% на 0,9%.

Заместването на вноса се отменя

Освен това, заместването на вноса се отменя: компании, които се появиха, за да заменят несъществуващите западни технологии през 2022-2024 г., затварят. Когато даден проект е завършен и новите конкурси станат по-трудни за спечелване или се изместят към средния и големия бизнес, компаниите са принудени да прекратят дейността си, обясни Валерия Попова, старши анализатор в инвестиционната компания „Риком-Тръст“.

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Според Шириков, ситуацията е повлияна и от свързаната със санкциите изолация на компании, занимаващи се с научноизследователска и развойна дейност в Русия, кадрова криза и изтичане на мозъци от млади специалисти, които първоначално не свързват кариерата си с работа в руската наука. В резултат на това, предвид настоящата динамика в сектора, постигането на целта на президента за увеличаване на разходите за научноизследователска и развойна дейност до 2% от БВП до 2030 г. може да е невъзможно, заключи Виталий Баган, заместник-ректор по научните изследвания в Московския физико-технически институт.

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