След проваления трансфер "Галактико": Моуриньо иска ново звездно попълнение

Една от заявките на президента на Реал Мадрид Флорентино Перес в предизборната му кампания беше, че ще привлече нов играч с марка "Галактико" на "Сантиаго Бернабеу". След спекулации за кой ли не, накрая се оказа, че бизнесменът е говорил за Хулиан Алварес. Естествено, Атлетико Мадрид отказа предложението 150 милиона евро за нападателя. Но сега новият треньор на "белите" Жозе Моуриньо желае да разполага с типичен централен нападател, тип таран в състава си.

Жозе Моуриньо иска типичен таран

След проваления трансфер на Хулиан Алварес в Реал Мадрид, Жозе Моуриньо все още иска напдател, който да може да изпълнава тази роля, твърди "Ас". Португалският специалист има нужда от снажен футболист, който да добави физическо присъстевие в атаките на "кралете". Да се бори за високите топки и да пречи на противника да осъществява натиск. Последният такъв нападател в Реал Мадрид беше Хоселу, а преди него - Карим Бензема.

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Мбапе ще бъде преместен на крилото

Идеята на Жозе Моуриньо е, че Килиан Мбапе може да играе също толкова ефективно и на лявото крило, където отново ще бъде опасен, но ще допринася за атаката на Реал Мадрид по друг начин. Същото се отнася и за Ендрик, само че Специалния не го вижда като титуляр. Вече наличен в клуба вариант за чиста 9-ка е Гонсало Гарсия, но Моуриньо иска някой по-опитен.

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