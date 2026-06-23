Фондация "Гордите българи" набира средства за изграждането на паметник на Левски в Бургас

Фондация „Гордите българи“ организира кампания за набиране на средства за изграждане на паметник на Апостола на свободата Васил Левски в Бургас. Паметникът ще се издига в градинката, която е заключена между улица „Васил Левски“, улица „Христо Ботев“, СУ „Иван Вазов“ и ПГЕЕ „Константин Фотинов“. Проектът на монумента на Левски е на авторите Добрин Вътев, Владимир Дунгьов, Игор Христов, които ще изработят скулптурата и на архитектите - Васил Дончев и Филипа Гугучкова.

Работата по подготовката на проекта и съгласуването му с Община Бургас и Общинския съвет е отнела на фондацията четири години. В момента всички необходими документи, заедно с решенията на местния парламент, които касаят изграждането на паметника и неговото място са изпратени в Министерството на културата. Предстои проекта да бъде защитен пред комисията и тя да даде одобрение за реализацията му.

През това време тече кампания по набиране на средствата, които са в размер на 240 хиляди евро. В тази сума влизат средствата за строително-монтажните дейности, за осветлението на паметника, както и за фигурите на Левски и лъва, които ще са отлети от бронз.

Всеки, който иска да подкрепи родолюбивото начинание, може да направи дарение по сметката на фондацията – BG02FINV91501017699161, основания – изграждане на паметник на Васил Левски в Бургас или чрез PayPal :@gorditebulgari

Желанието на фондация „Гордите българи“ е паметникът да бъде изграден изцяло с дарителски средства.