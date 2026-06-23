Половин тон нафта се изля на земята от комбайн

Зърнокомбайн “Джон Диър-2066“ е бил умишлено увреден през нощта на 21 срещу 22 юни в заветското село Брестовене. Това съобщават от ОДМВР-Разград. Сигналът е подаден в полицията около 10 часа на 22 юни от 55-годишна жена. При огледа на място е установено, че един от маркучите, част от горивната система на машината, е срязан. Още: Заради разлято гориво: Ограничения в движението в тунел “Топли дол“

От резервоара на земята са изтекли около 500 литра дизелово гориво. Нанесените щети са в процес на изясняване. В хода на образуваното досъдебно производство по чл.216, ал.1 от НК - престъпление против собствеността, за което се наказва с лишаване от свобода до 5 години. Задържан е 49-годишен мъж от Брестовене, съпричастен към извършеното деяние. Работата по случая продължава. Още: Мравки пият гориво: Нашествие на насекоми в резервоарите притесни шофьори (ВИДЕО)