Постоянен арест за шофьора, причинил катастрофата на Челопешко шосе

Шофьорът, ударил се в автобус на градския транспорт на Челопешко шосе и причини смъртта на четирима души, остава за постоянно в ареста, реши Софийският апелативен съд. Васил Филипов е привлечен като обвиняем за две престъпление, които се наказват с лишаване от свобода – при управление на моторно превозно средство е нарушил правилата за движение, движейки се с не по-малко от 113 км/час при разрешени 60 км/час и реализирал пътнотранспортно произшествие с автобус, при което умишлено причинил смъртта на четирима и средни телесни повреди на друга четирима. За това престъпление законът предвижда до 20 г. затвор. Другото обвинение е за непристойно поведение и деяние, отличаващо се с изключителна дързост.

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Налице е реална опасност от укриване и от извършване на престъпление, което налага мярката задържане под стража, мотивираха се съдиите.

Другият автомобил, управляван от Траян Филипов и също участвал в катастрофата, се е движел със 148 км/ч. Няколко дни след катастрофата съдът остави в ареста Траян Филипов, обвинен във връзка с тежката катастрофата.

Според прокуратурата са събрани преки доказателства от очевидци, като намират добра опора в писмените доказателства. Правилно първата инстанция е приела, че към момента са налице доказателства за евентуална умисъл, ангажирани са доказателства за това, че продължително време обвиняемият е шофирал с изключително висока скорост, която е била два пъти и половина по-високо от допустимата в този район на пътя, посочиха още от прокуратурата.

Според защитата на Филипов не е необходима най-тежката мярка за постигане на целите на процеса, а обвиняемият няма как да се укрие, като не е пожелал да се лекува извън държавата.

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Четирима души загубиха живота си при катастрофата, която стана вечерта 5 юни на "Челопешко шосе" в София.

Пред медиите адвокат Денислав Асенов заяви, че предстои дълго разследване и припомни, че наказателното производство се развива въз основана на доказателствата. „Много е ранен етапа на разследване и е много рано да четем тежки присъди, на който да било обвиняем“, добави адвокат Милен Дюлгеров. Попитани защо обвиняемият се е явил по време на днешното съдебно заседание, въпреки операцията отпреди седмица, адвокатите казаха, че е искал да участва в процеса пълноценно.