Лайфстайл:

Наградиха най-добрите млади еколози в Бургас (СНИМКИ)

20 март 2026, 18:25 часа 267 прочитания 0 коментара
С тържествена церемония по награждаване завърши 10-та национална конференция „Да мислим екологично за бъдещето“, организирана от БДУ  „Проф. д-р Асен Златаров“, Община Бургас, Министерството на образованието и науката и РУО-Бургас. В рамките на форума бяха представени над 100 научни разработки на ученици и студенти от цялата страна, а конкуренцията между участниците беше изключително висока.

Голямата награда – лауреат на форума – бе присъдена на Ирина Колева от Стара Загора. с първа награда и това са Даян Илиев и Мария Кунева от ПГЧЕ „Васил Левски“ в Бургас, както и Михаела Колева от СУ „Св Климент Охридски“ от Ямбол.

Учениците от ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский“ също доказаха своята отлична подготовка и ангажираност към екологичните каузи, като бяха отличени с редица престижни награди от десетата национална конференция „Да мислим екологично за бъдещето“ в Бургас.

В категорията за екологичен принос бяха наградени Никол Тинкова, Христо Костадинов и Симеон Христов от 11.а клас, които впечатлиха журито със своите знания, идеи и активно участие във форума.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Със специалната награда на „Лукойл“ бяха отличени Леонид Димитров и Станимира Котева, чиито проекти се откроиха със своята практическа насоченост и значимост за устойчивото развитие.

Особено признание получиха и Айлин Шакир, Екатерина Будовская и Мерием Реджеб от 12.а клас, които бяха удостоени с награда от „Факултета по природни науки“ към БДУ „Проф. д-р Асен Златаров“. Отличието им дава право да бъдат приети като студенти в специалност „Екология и опазване на околната среда“, което е висока оценка за техните знания и потенциал за развитие в областта на екологичните науки.

Успехите на младите еколози затвърждават ролята на училището като водещо средище за обучение и развитие на бъдещи специалисти в областта на екологията и устойчивото развитие. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елін Димитров Отговорен редактор
Бургас Еколози Община Бургас
Видео
Новините от днес
Новините днес