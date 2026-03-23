Конференция в Бургас постави фокуса върху социалното включване и реалното присъствие на децата със Синдром на Даун

Първата национална научно-практическа конференция „Социалните услуги – образователни и институционални перспективи“, организирана от Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ с подкрепата на Община Бургас, се утвърди не само като значимо академично събитие, но и като пространство за истинска човешка среща и социално включване.

Наред със сериозната и задълбочена програма, конференцията остави силен отпечатък с онова, което се усеща отвъд формалните рамки – съпричастност, приемане и споделеност. Събитието събра експерти, преподаватели и практици, но най-ценният му принос беше създаването на жива връзка между теорията и реалния живот.

Организаторите от университета направиха важна и рядка крачка – отвориха вратите си за социални проекти и създадоха среда, в която деца и младежи със синдром на Даун присъстваха не като тема на обсъждане, а като естествена и пълноправна част от общността. Това придаде на конференцията ново измерение, надхвърлящо академичния ѝ формат.

Този подход показа едно различно разбиране за ролята на образованието – като мост към реалния живот, към приемането и към изграждането на общество, основано на уважение и равни възможности.