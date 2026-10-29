Община Бургас кани читалищата на празничния концерт-спектакъл „Смисълът на пътя“

Община Бургас и читалищата на територията на общината канят жителите и гостите на града на празничния концерт-спектакъл „Смисълът на пътя“, посветен на 170 години читалищно дело. Събитието ще се състои на 29 октомври 2026 г. от 19:00 ч. в зала „Тончо Русев“ на Културен дом НХК.

На сцената ще излязат 150 участници от над 22 състава. Деца, младежи и възрастни от читалищните състави и школи ще представят песни, български фолклор, съвременни танци, балет, театър и художествено слово.

Входът е свободен.

Едно пътуващо през времето писмо ще преведе публиката през спирките „Традиция“, „Творчество“ и „Хармония“, свързвайки паметта на миналото с таланта и мечтите на днешните поколения. Всяко изпълнение ще допише нов ред в общата история на читалищата като средища на знанието, творчеството и духовността.

Гост-изпълнители ще бъдат Кристина Дончева и Владимир Спасов.

Режисьори на спектакъла са актьорите Алекс Анмахян и Гергана Анмахян. Водещи ще бъдат актьорите Александра Грънчарова и Диян Русев от Държавен куклен театър - Бургас.

Празничната вечер ще започне още в 18:30 ч. във фоайето на НХК с изложбата „Смисълът на пътя - моето читалище“ и изпълнения на пиано.

През целия октомври пред Културен дом НХК може да бъде разгледана и изложба, представяща живота зад читалищните врати - библиотеки, състави, школи, клубове и творчески проекти.

Събитието подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.