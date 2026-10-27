От април до септември: Строителството в Бургас спира заради "Евровизия"

Строителните дейности в Бургас ще бъдат замразени следващата година заради предстящето домакинство на песенния конкурс "Евровизия" през май.

Периодът, в който да бъдат ограничени строителните и монтажни дейности на територията на общината, беше определен от Общинският съвет в Бургас. Първоначалното предложение бе никъде да не се строи за периода от 15 април до 6 септември 2027 г., но впоследствие то бе преработено.

Дейностите спират от 15 април до 25 май във всички споменати в докладната територии, плюс комплексите "Хоризонт" и "Мадика".

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В курортните и крайбрежни територии - кв. "Сарафово", включително частите от землището в обхвата на Зона А и Зона Б и Курортна зона местност "Ъгъла", кв. "Крайморие", включително неговото землище в обхвата на Зона А и Зона Б, Приморски парк, Парк "Езеро" и Зона Изток (заключена между плаж Атанасовска коса и Атанасовско езеро) забраната е от 15 април до 6 септември 2027 г.

От 15 април до 15 септември ще бъде забранено строителството между площад "Царица Йоана", ул "Булаир" и ул. "Княз Александър Батенберг".

От 28 юни до 29 август няма да се строи в Централна градска част заключена между бул. "Сан Стефано", бул."Демокрация", ул. "Агоп Мелконян", ул. "Княз Александър Батенберг", площад "Царица Йоана", бул. "Иван Вазов" и ул. "Уилям Гладстон, с изключение на карето между площад "Царица Йоана", ул "Булаир" и ул. "Княз Александър Батенберг", ж.к. "Възраждане" (територията заключена между ул. "Уилям Гладстон", бул. "Сан Стефано", бул. "Мария Луиза" и бул. "Иван Вазов), ж.к. "Братя Миладинови" и ж.к. "Лазур".

По-ранният момент на въвеждане на ограничението е аргументирано с провеждането на "Евровизия" от 11 до 15 май 2027 г.

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Забраната не се отнася за строителството на линейни обекти на техническата инфраструктура, обекти с национално значение, обекти с регионално значение и обекти, финансирани по оперативни програми със средства на Европейския съюз и с бюджетни средства от Община Бургас и държавата, предаде Фокус.

Строителни и монтажни работи в определените територии и периоди се допускат само за неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности.

Територията, която е обхваната в докладната записка е:

кв. "Сарафово", включително частите от землището в обхвата на Зона А и Зона Б по смисъла на ЗУЧК и Курортна зона местност "Ъгъла`;

кв. "Крайморие", включително неговото землище в обхвата на Зона А и Зона Б по смисъла на ЗУЧК;

Приморски парк;

Парк Зона Изток (заключена между плаж Атанасовска коса и Атанасовско езеро);

Централна градска част заключена между бул. "Сан Стефано", бул."Демокрация", ул. "Агоп Мелконян", ул. "Княз Александър Батенберг", площад "Царица Йоана", бул. "Иван Вазов" и ул. "Уилям Гладстон";

ж.к. "Възраждане" - територията заключена между ул. "Уилям Гладстон", бул. "Сан Стефано", бул. "Мария Луиза" и бул. "Иван Вазов";

ж.к. "Братя Миладинови";

ж.к. "Лазур"

ж.к. "Славейков"

ж.к. "Изгрев"

ж.к. "Зорница"