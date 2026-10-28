Синелибри 2026 идва в Бургас

Десет филмови заглавия, вдъхновени от литературни произведения, ще срещнат бургаската публика с едни от най-интересните истории на съвременното европейско кино в рамките на Синелибри 2026. Фестивалната селекция събира отличени на престижни международни форуми продукции, силни режисьорски почерци и актьорски имена като Пенелопе Крус, Моника Белучи, Глен Клоуз, Изабел Юпер, Даян Крюгер и Даниел Брюл. Любовта, идентичността, паметта, свободата и човешките избори са сред темите, които обединяват тазгодишната програма. Зрителите ще могат да се насладят на разнообразие от жанрове – от исторически и психологически драми до романтични истории, комедии и философски притчи.

Особено място в селекцията заемат филмите с българско участие, сред които „Остайница“ по романа на Рене Карабаш, „Оста на живота“ и черната комедия „Такси за рая“. Сред международните акценти са „Черното топче“, съпродуциран от Педро Алмодовар, „Вода за цветята“ на Жан-Пиер Жьоне и „Отечество“ на Павел Павликовски.

Ето филмите, включени в програмата на Синелибри 2026 в Бургас:

„Черното топче“ (La Bola Negra)

Възвишен триптих, който преплита различни времеви периоди и историите на трима мъже в контекста на борбата за правата на куиър общността. Вдъхновен от незавършената едноименна творба на Федерико Гарсия Лорка и пиесата „Тъмният камък“ на Алберто Конехеро, филмът е емоционален размисъл върху идентичността, паметта и принадлежността.

Действието преминава през Испания през 1932 и 1937 г. и достига до 2017 г., когато наследство от отчужден дядо отключва семейни конфликти и премълчавани истини. Творчеството на Лорка свързва героите по неочакван начин.

Режисьорското дуо Хавиер Калво и Хавиер Амброси създава мащабен поетичен разказ, съпродуциран от Педро Алмодовар. В актьорския състав са Пенелопе Крус, Глен Клоуз, Мигел Бернардо и други. Продукцията е отличена за режисура в Кан и с награди на публиката от международни фестивали.

„Остайница“ (She Who Remains)

Високо в албанските планини 16-годишната Бекиа е принудена да се омъжи за мъж от селото. След драматични събития тя разтрогва годежа и се възползва от правото да стане мъж според патриархалните закони, приемайки името Матя.

Петнадесет години по-късно героинята предприема пътуване към България, за да се срещне с брат си и с болезнените спомени от миналото. Историята изследва свободата на личния избор, женската идентичност и цената на традициите.

Филмът на Костадин Бонев е адаптация по едноименния роман на Рене Карабаш, номиниран за Международната награда „Букър“ 2026. Продукцията е включена в селекцията на фестивала „Златна роза“.

„Оста на живота“ (Axis of Life)

Философска притча за пътя към себе си, вярата и силата на обичта. Четирима поклонници – учителят Вид и неговите трима ученици – преминават през духовни изпитания, които постепенно разкриват смисъла на човешкото съществуване.

Пътешествието се разгръща отвъд конкретно време и пространство, а всеки от героите олицетворява различен етап от вътрешното израстване. Историята напомня, че истинското познание започва от любовта и стремежа към духовно съвършенство.

Филмът на Атанас Христосков е адаптация по книгата на Свами Тиртха. В ролите са Ларс Симонсен, Александър Алексиев, Владимир Михайлов и Клайв Ръсел. Световната му премиера е на Международния филмов фестивал в Гоа, Индия.

„Историите на нощта“ (The Birthday Party)

Нора, Томас и дъщеря им Ида живеят спокойно в уединена ферма. Подготовката за рождения ден на Нора обаче е нарушена от появата на трима непознати мъже, които постепенно превръщат празника в кошмар.

Психологическият трилър разкрива как страхът, вината и премълчаните травми могат да разрушат привидното спокойствие на ежедневието.

Филмът на Леа Мисиус е по романа на Лоран Мовиние. В ролите са Моника Белучи, Хафсия Херзи, Беноа Мажимел и Бастиан Буйон. Продукцията е номинирана за „Златна палма“ в Кан.

„Световно неизвестна“ (All About Corinne)

Корин е статистка, която мечтае за големия си пробив в киното. Когато се сприятелява с известната актриса Сандрин Киберлен, тя решава, че мечтата ѝ най-после е на път да се сбъдне. Но дали светът на голямото кино ще я приеме?

Комедията на Марк Фитуси събира Изабел Юпер, Сандрин Киберлен, Даян Крюгер и Еманюел Берко. Филмът има световна премиера в Локарно и е включен в официалната селекция на фестивала в Торонто.

„Ще се случи тази вечер“ (It Will Happen Tonight)

Матео среща Грета на тенис корт в Рим, докато тя бърза за собствената си сватба. Една кратка среща поставя началото на необикновена любовна история, която продължава през годините с неочаквани раздели и нови срещи.

Романтичната драма на Нани Морети, вдъхновена от разкази на Ешкол Нево, изследва случайността, пропуснатите възможности и любовта, която не се подчинява на времето.

В главните роли са Луи Гарел и Жасмин Тринка. Филмът е номиниран за „Златен лъв“ във Венеция.

„Героят от гара „Фридрихщрасе““ (Berlin Hero)

Миха е собственик на видеотека, изправена пред фалит. Животът му се преобръща, когато журналист го представя като организатор на най-голямото масово бягство от ГДР. Неочакваната слава го въвлича в поредица от лъжи и полуистини.

Комедийната драма по романа на Максим Лео разглежда с хумор механизмите на медийната известност и начина, по който се създават героите на историята.

Режисьори са Волфганг Бекер и Ахим фон Борис, а сред актьорите са Чарли Хюбнер, Кристиане Паул и Даниел Брюл.

„Такси за рая“ (A Taxi to Heaven)

След внезапната смърт на български строителен работник във Виена съпругата му събира най-близките му приятели за нощно бдение. Постепенно скръбта отстъпва място на абсурдни ситуации, в които границата между живота и смъртта се размива.

Черната комедия преплита три истории – за необичайното бдение, за служители на погребално бюро и за престъпник, който трябва да премине границата, скрит в ковчег.

Филмът на Тодор Чапкънов и Иван Ничев е по новелата „Нощно бдение“ на Димитър Динев. В актьорския състав са Велислав Павлов, Башар Рахал, Диляна Попова и други.

„Отечество“ (Fatherland)

През лятото на 1949 г. писателят Томас Ман и дъщеря му Ерика се завръщат в Германия, която са напуснали след идването на нацистите на власт. Пътуването им през разделената от Студената война страна се превръща в болезнена среща с миналото, изгнанието и семейните конфликти.

Режисьорът Павел Павликовски, носител на „Оскар“ за „Ида“, създава интимна историческа драма за паметта, вината и принадлежността.

В ролите са Сандра Хюлер, Ханс Цишлер, Аугуст Дийл и Йоанна Кулиг. Филмът е отличен за режисура в Кан и е официалното предложение на Полша за „Оскар“ в категорията за най-добър международен филм.

„Вода за цветята“ (Violette)

Виолет Трене работи като пазителка на гробище в малък град в Бургундия. Сред цветята, тишината и малките радости на ежедневието тя е намерила своето убежище. Появата на загадъчен мъж обаче я принуждава да се изправи срещу миналото и да даде нов шанс на любовта.

Режисьорът Жан-Пиер Жьоне, създател на „Невероятната съдба на Амели Пулен“, се завръща с нежна и жизнеутвърждаваща история за човечността, загубата и надеждата.

Филмът е адаптация по световния бестселър на Валери Перен „Вода за цветята“, преведен на повече от 30 езика. В ролите са Лейла Бекти, Мелвил Пупо, Матиас Шонартс и други.

Всички чуждоезични филми са с български субтитри. „Черното топче“ и „Историите на нощта“ са със забрана за лица под 16-годишна възраст.

Билети в epaygo.bg, на каса „Часовника“ – до 8.11. (понеделник-събота, от 9:30 до 18:30 ч.), на касата на НХК (от 26.10 до 08.11., от 10:00 до 19:30 ч.)