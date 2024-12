Община Бургас взе участие по проект за развитие на Черноморския регион

През изминалата седмица град Трабзон, Турция, се превърна в център на дискусии за устойчивото управление на морските ресурси и бъдещето на „Синята икономика“. В откриващо събитие по проект „В подкрепа на синята и интелигентна трансформация на Черноморския басейн - Сини хоризонти”/Empowering Blue and Smart Transformation of Black sea Basin- Blue Gates , финансиран по програма Интерег Черноморски басейн Interreg BSB NEXT се включиха и представители на община Бургас, която е партньор по проекта. Участниците в събитието разгледаха ключови въпроси като развитието на аквакултурите, иновациите в морската индустрия и трансграничното сътрудничество, което има потенциала да превърне Черноморския регион във водеща зона за сини, дигитални и зелени иновации. Сред акцентите на конференцията бяха панелните дискусии, в които експерти представиха възможностите за развитие на яхтен туризъм, инвестиции в рибарски и яхтени пристанища, както и задълбочен анализ на стойностната верига в аквакултурите и ефекта на климатичните промени върху морските екосистеми.

Как може да се подобри Черноморския регион?

В представянето на Община Бургас, заместник-кметът на Бургас, г-н Станимир Апостолов, подчерта значението на проекта „Сини хоризонти“ (Blue Gates), за засилване на икономическите и приятелските връзки между партньорите и трансформацията на Черноморските брегове в още по-привлекателна дестинация за туризъм. Г-н Апостолов акцентира върху амбицията на Бургас да се превърне във водещ център за развитие на синята икономика в България и важността на трансграничното сътрудничество за постигане на устойчив растеж.

Събитието, организирано от Агенцията за развитие на Източното Черноморие (DOKA), събра представители на международни и национални организации, включително Мрежата на Черноморските университети (BSUN) от Румъния, Университет Реджеп Тайип Ердоган в Трабзон, Община Бургас, Одеския национален морски университет и други.

Срещата също така включваше визити в ключови обекти в региона, като Националната генна банка за аквакултури, където участниците се запознаха с дейността на институцията, която има за цел съхранение на генетичния материал и развъждане на Черноморски водни видове и устойчивото управление на водните ресурси. Трабзон, като стратегически разположен на Черно море, е основна локация за проекти, свързани с рибовъдство и морски ресурси в Турция. Националната генна банка в Трабзон играе важна роля в устойчивото управление на рибните популации, като не само се фокусира върху подобряването на тези популации, но и върху минимизирането на негативното въздействие върху екосистемите.

Форумът в Трабзон предостави платформа за обмен на знания и опит, като дефинира бъдещите стъпки за реализацията на проект „Сини хоризонти“. Обсъжданията засегнаха значими теми като устойчивото рибовъдство, минимизиране на въздействието върху екосистемите и насърчаване на инвестиции в региона. Участниците се обединиха около визията за създаване на Черноморския регион като разпознаваема долина за иновации, която съчетава икономически растеж с екологична устойчивост.

Тази среща постави основите за задълбочаване на сътрудничеството между партньорите и стартира серия от инициативи като създаването на Черноморски хъб, които ще подкрепят трансформацията на Черноморския регион чрез иновации и устойчиво развитие.

