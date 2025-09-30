По-скъп хартиен билет за градски транспорт в Бургас: Откога и с колко

С 42 гласа "за" Общинският съвет в Бургас одобри промяна в цената на хартиения билет за пътуване в градския транспорт, която ще влезе в сила от 1 януари 2026 г., когато България се очаква да се присъедини към еврозоната. Новата цена ще бъде 0,80 евро, което представлява увеличение от около шест стотинки в сравнение с настоящата тарифа. Решението бе взето на днешното редовно заседание на Общинския съвет.

Решението се отнася само до билети, закупувани в самите превозни средства.

Още: Цените на билетите за влак ще се вдигнат

Сред основните мотиви за корекцията са нарастващите разходи по поддръжката на остаряващия автопарк, повишените цени на горивата и електроенергията, както и значителният ръст на минималната работна заплата от последната актуализация на цените през 2017 г. досега.

Допълнителен финансов натиск върху системата се очаква и във връзка с внедряването на нова система за безконтактно плащане с банкови карти, която ще изисква съществени инвестиции в оборудване и технологии.

Още: Билетът за градския транспорт в Пловдив няма да поскъпва, уверява кметът на града

От 2017 г. досега билетът е струвал 1,50 лв., а това е първото предлагано увеличение от осем години насам. За същия период инфлацията по данни на Националния статистически институт надхвърля 50%, е допълнено в мотивите на искането.

Още: Не на всички спирки на градския транспорт се продават от новите документи за превоз