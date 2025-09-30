Войната в Украйна:

По-скъп хартиен билет за градски транспорт в Бургас: Откога и с колко

30 септември 2025, 14:59 часа 419 прочитания 0 коментара
По-скъп хартиен билет за градски транспорт в Бургас: Откога и с колко

С 42 гласа "за" Общинският съвет в Бургас одобри промяна в цената на хартиения билет за пътуване в градския транспорт, която ще влезе в сила от 1 януари 2026 г., когато България се очаква да се присъедини към еврозоната. Новата цена ще бъде 0,80 евро, което представлява увеличение от около шест стотинки в сравнение с настоящата тарифа. Решението бе взето на днешното редовно заседание на Общинския съвет. 

Решението се отнася само до билети, закупувани в самите превозни средства.

Още: Цените на билетите за влак ще се вдигнат

Сред основните мотиви за корекцията са нарастващите разходи по поддръжката на остаряващия автопарк, повишените цени на горивата и електроенергията, както и значителният ръст на минималната работна заплата от последната актуализация на цените през 2017 г. досега.

Допълнителен финансов натиск върху системата се очаква и във връзка с внедряването на нова система за безконтактно плащане с банкови карти, която ще изисква съществени инвестиции в оборудване и технологии.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Билетът за градския транспорт в Пловдив няма да поскъпва, уверява кметът на града

От 2017 г. досега билетът е струвал 1,50 лв., а това е първото предлагано увеличение от осем години насам. За същия период инфлацията по данни на Националния статистически институт надхвърля 50%, е допълнено в мотивите на искането.

Още: Не на всички спирки на градския транспорт се продават от новите документи за превоз

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Бургас Градски транспорт цена на билет информация 2025
Още от Бургас
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес