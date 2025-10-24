След спречкването между ученички: Директорът с подробности за инцидента с лютив спрей

След боя между ученички в бургаското СУ "Иван Вазов", с двете замесени момичета работят психолог и педагогически съветник. Едно от децата – това, което за малко да бъде напръскано с лютив спрей, имало и предишни провинения. Това заяви директорът на учебното заведение Виктор Григоров в ефира на Нова телевизия. Тече и проверка по случая - събират се сведения от свидетели за задействане на механизма за противодействие на училищния тормоз.

ОЩЕ: Спречкване, лютив спрей и евакуация в училище в Бургас

Какви мерки се взимат?

Според информацията, възникнал е спор между двете дванайсетокласнички, след който една от тях извадила спрея и напръскала своята съученичка. Друго дете и дежурният преподавател опитали да ги разтърват и по този начин пострадали и те. Инцидентът е станал в междучасието между първия и втория час – около 8:45 часа в четвъртък.

"Беше проведен и педагогически съвет за синхронизиране на действията и нормализиране на ситуацията. След него са обсъдени действията, които трябва да бъдат предприети и евентуални наказания според степента на постъпката на учениците", каза директорът.

Григоров добави, че към момента се събират обяснения и от двете ученички, както и информация от родители. "С родителите на едната ученичка се видях лично вчера. Нямам друг начин да въздействам, докато не изясня ситуацията напълно", каза той.

ОЩЕ: Да си нагъл, агресивен и брутален не е нова ценност, а обществен разпад: Пред Actualno.com говори Станислава Савова

По думите на директора, училището има строги вътрешни правила. "В началото на учебната година е издадена заповед, в която забранявам внасянето на хладно оръжие, всякакво оръжие, химически субстанции, енергийни напитки и други вредни за здравето вещества. Но очевидно това не е достатъчно. Нямаме право да проверяваме багажа на учениците – това може да направи единствено полицията. Ние наблюдаваме поведението им и се стремим да предотвратяваме конфликти между тях", обясни той.

След инцидента се обсъждат допълнителни мерки за контрол и достъп до училището.