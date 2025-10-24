Войната в Украйна:

След спречкването между ученички: Директорът с подробности за инцидента с лютив спрей

След боя между ученички в бургаското СУ "Иван Вазов", с двете замесени момичета работят психолог и педагогически съветник. Едно от децата – това, което за малко да бъде напръскано с лютив спрей, имало и предишни провинения. Това заяви директорът на учебното заведение Виктор Григоров в ефира на Нова телевизия. Тече и проверка по случая - събират се сведения от свидетели за задействане на механизма за противодействие на училищния тормоз.

Какви мерки се взимат?

Според информацията, възникнал е спор между двете дванайсетокласнички, след който една от тях извадила спрея и напръскала своята съученичка. Друго дете и дежурният преподавател опитали да ги разтърват и по този начин пострадали и те. Инцидентът е станал в междучасието между първия и втория час – около 8:45 часа в четвъртък.

"Беше проведен и педагогически съвет за синхронизиране на действията и нормализиране на ситуацията. След него са обсъдени действията, които трябва да бъдат предприети и евентуални наказания според степента на постъпката на учениците", каза директорът.

Григоров добави, че към момента се събират обяснения и от двете ученички, както и информация от родители. "С родителите на едната ученичка се видях лично вчера. Нямам друг начин да въздействам, докато не изясня ситуацията напълно", каза той. 

По думите на директора, училището има строги вътрешни правила. "В началото на учебната година е издадена заповед, в която забранявам внасянето на хладно оръжие, всякакво оръжие, химически субстанции, енергийни напитки и други вредни за здравето вещества. Но очевидно това не е достатъчно. Нямаме право да проверяваме багажа на учениците – това може да направи единствено полицията. Ние наблюдаваме поведението им и се стремим да предотвратяваме конфликти между тях", обясни той. 

След инцидента се обсъждат допълнителни мерки за контрол и достъп до училището.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
