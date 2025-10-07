Войната в Украйна:

Проливен дъжд вали в Царево: Засега обстановката е спокойна

07 октомври 2025, 07:26 часа 438 прочитания 0 коментара
Проливен дъжд вали в Царево: Засега обстановката е спокойна

Проливен дъжд е валял в района на Царево през цялата нощ и продължава и към момента, предаде БНР. Обстановката спокойна, като няма данни новите валежи да са предизвикали сериозни затруднения. Вчера беше активирана системата BG-Alert заради очакваното влошаване на метеорологичната обстановка, а от местния кризисен щаб призоваха живеещите около дерето превантивно да напуснат домовете си поне до четвъртък.

Още: Извънредно: Червен код за наводнения в Бургас и Варна до сряда заради циклон от топла морска вода (КАРТА)

Екипи на пожарната и полицията са на терен

През цялото време екипи на пожарната и полицията са били на терен, в готовност да реагират при необходимост. Според информацията към този час няма постъпили сигнали за наводнени имоти или критични участъци вследствие на валежите. През нощта паднало дърво е затруднило движението по пътя Лозенец - Царево затрудняваше движението.

Още: Наводнение като в "Елените" и в София: Предупреждения от години, мерките - пожелателни

Най-тежко засегнатите от наводнението участъци се почистват приоритетно с цялата налична техника на място. Бедственото положение остава в сила

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В община Приморско се изпомпва

Водата от язовир Ново Паничарево в община Приморско се изпомпва, след като е достигнала на около 1 метър от преливника. Помпи с дебит от 400 литра в секунда прехвърлят вода към язовир "Ясна поляна", който за момента има свободен обем.

Още: "Мобилизирани сме": Спешна организация на пожарната заради обявения червен код за дъжд и наводнения

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Царево Наводнение наводнения Елените
Още от Бургас
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес