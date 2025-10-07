Проливен дъжд вали в Царево: Засега обстановката е спокойна

Проливен дъжд е валял в района на Царево през цялата нощ и продължава и към момента, предаде БНР. Обстановката спокойна, като няма данни новите валежи да са предизвикали сериозни затруднения. Вчера беше активирана системата BG-Alert заради очакваното влошаване на метеорологичната обстановка, а от местния кризисен щаб призоваха живеещите около дерето превантивно да напуснат домовете си поне до четвъртък.

Още: Извънредно: Червен код за наводнения в Бургас и Варна до сряда заради циклон от топла морска вода (КАРТА)

Екипи на пожарната и полицията са на терен

През цялото време екипи на пожарната и полицията са били на терен, в готовност да реагират при необходимост. Според информацията към този час няма постъпили сигнали за наводнени имоти или критични участъци вследствие на валежите. През нощта паднало дърво е затруднило движението по пътя Лозенец - Царево затрудняваше движението.

Още: Наводнение като в "Елените" и в София: Предупреждения от години, мерките - пожелателни

Най-тежко засегнатите от наводнението участъци се почистват приоритетно с цялата налична техника на място. Бедственото положение остава в сила

В община Приморско се изпомпва

Водата от язовир Ново Паничарево в община Приморско се изпомпва, след като е достигнала на около 1 метър от преливника. Помпи с дебит от 400 литра в секунда прехвърлят вода към язовир "Ясна поляна", който за момента има свободен обем.

Още: "Мобилизирани сме": Спешна организация на пожарната заради обявения червен код за дъжд и наводнения