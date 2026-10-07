УМБАЛ Бургас представи модела на българската неврохирургична помощ на годишния конгрес на Европейската асоциация на неврохирургичните дружества (EANS). Това е най-мащабното и значимо събитие в образователната и научната програма на асоциацията. Д-р Светослав Тодоров, д.м., неврохирург участва с в него с електронна постерна презентация на тема „Анализ на неврохирургичната помощ в Република България и нейното разпределение по области в страната“.

Разработката на д-р Тодоров е изготвена на базата на неговия дисертационен труд с научен ръководител проф. д-р Явор Енчев, д.м.н. Тя представя анализ на структурата, достъпността и ефективността на неврохирургичната помощ в България и прави съпоставка с европейски модели. В изследването са очертани ключови предизвикателства пред развитието на специалността - кадровото обезпечаване, териториалното разпределение на неврохирургичната помощ, технологичните и логистичните затруднения, както и нормативни фактори, които влияят върху ефективността на неврохирургичните звена. Част от анализа е посветена и на Бургас, като чрез графични данни са сравнени обемите на извършените неврохирургични операции на национално и регионално ниво и дейността на лечебните заведения, които предоставят такава помощ. Водещо място сред тях заема Отделението по неврохирургия на УМБАЛ Бургас.

УМБАЛ Бургас е единственото лечебно заведение от Бургас, представено със свой научен труд на конгреса – признание както за професионалното развитие на екипа, така и за мястото на болницата в съвременната българска неврохирургия. Участие в научната програма взеха също лечебни заведения от София и Варна. Годишният конгрес на EANS събира над 2000 неврохирурзи от Европа и света и е основна платформа за обмен на научни постижения, нови терапевтични подходи и добри практики. Форумът се провежда всяка година в различен европейски град и обединява утвърдени специалисти и млади неврохирурзи от водещи университетски и клинични центрове.