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"Дънди Прешъс Металс Челопеч" ще проучва изкопаеми в площ "Свети Никола"

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photo of "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ще проучва изкопаеми в площ "Свети Никола"
Снимка: Actualno.com
„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площ „Свети Никола“, разположена на територията на областите Стара Загора и Пловдив - в общините: Стара Загора, Казанлък, Павел баня, Братя Даскалови и Брезово.

Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание.

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Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от 3 години. За този период компанията инвеститор ще вложи минимум 470 000 щатски долара в търсещи и проучвателни дейности, уточняват още от пресслужбата на правителството.

 

Actualno.com

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