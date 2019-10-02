"Дънди Прешъс Металс Челопеч" ще проучва изкопаеми в площ "Свети Никола"

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площ „Свети Никола“, разположена на територията на областите Стара Загора и Пловдив - в общините: Стара Загора, Казанлък, Павел баня, Братя Даскалови и Брезово.

Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Рудникът, който възроди Крумовград (ВИДЕО) Веселин Желев е началник на производството на рудника "Ада тепе" в Крумовград. Златното находище е разработено от "Дънди Прешъс Металс"... Прочети повече Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от 3 години. За този период компанията инвеститор ще вложи минимум 470 000 щатски долара в търсещи и проучвателни дейности, уточняват още от пресслужбата на правителството. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание.Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от 3 години. За този период компанията инвеститор ще вложи минимум 470 000 щатски долара в търсещи и проучвателни дейности, уточняват още от пресслужбата на правителството.