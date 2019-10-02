"Дънди Прешъс Металс Челопеч" ще проучва изкопаеми в площ "Свети Никола"
„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площ „Свети Никола“, разположена на територията на областите Стара Загора и Пловдив - в общините: Стара Загора, Казанлък, Павел баня, Братя Даскалови и Брезово.
Рудникът, който възроди Крумовград (ВИДЕО)
Веселин Желев е началник на производството на рудника "Ада тепе" в Крумовград. Златното находище е разработено от "Дънди Прешъс Металс"...
Редактор:
Румен Скрински
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