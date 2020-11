Kaufland България ще участва в тазгодишното издание на „Базар на професиите“

Kaufland България ще вземе участие в шестото издание на инициативата „Базар на професиите“, организирана от Българската мрежа на глобалния договор на ООН. За първи път тази година събитието ще се проведе онлайн на 28 ноември, събота, със старт 10:00 ч. и ще бъде излъчвано на живо във Facebook и Youtube. Участието на Kaufland България е планирано от 15:40 до 16:00 ч.

В рамките на изданието Kaufland България ще представи две важни за своя бизнес професии - обучител „Свежи храни и обслужване“ и управител на хипермаркет. За професиите ще разкажат от първо лице двама професионалисти, които понастоящем работят в търговската верига. Във видео интервю те ще споделят интересни подробности за старта на своя професионален път в компанията, за спецификите и естеството на работа на всяка от четирите професии, за предизвикателствата и опита, който са натрупали до момента като част от екипа на лидера в сектора за модерна търговия в България. В края на тяхното представяне посетителите на събитието ще имат възможност да зададат на живо своите въпроси към участниците.

„Базар на професиите“ е инициатива, която подпомага ранното кариерно ориентиране. Събитието е подходящо за ученици на възраст между 9 и 16 години. То дава възможност на младежи от цялата страна да се срещнат с професионалисти от различни области и да разберат любопитни и вълнуващи подробности за техните професии. Благодарение на предишните пет издания на инициативата над 7 000 участници са получили шанса да се запознаят с различни сфери на дейност и да изберат най-подходящата за своя кариерен път.

Чрез участието си в „Базар на професиите“ Kaufland утвърждава своята роля на компания, която насърчава ранното кариерно развитие и чрез редица свои програми подкрепя младите таланти в България да направят първите стъпки от своето професионално развитие. Всяка година между 70 и 100 ученици преминават през дългогодишната практикантска програма на Kaufland и получават възможност да опознаят отблизо естеството на работа и процесите в хипермаркет. От 2018 година търговската верига развива програмата си за дуално обучение, в рамките на която в момента се обучават 36 ученици. Преди няколко месеца Kaufand стартира и поредица безплатни онлайн семинари под името We Know, You Grow, които целят да запознаят отблизо младежи с работата в сектора за модерна търговия и да им дадат практически съвети за подобряване на техните личностни и професионални качества.Със своя екип от над 6 000 човека Kaufland е един от най-големите работодатели в България. Компанията осигурява работни места на професионалисти от почти всички сфери на дейност – от продажби и търговия, през счетоводство, финанси и IT, до маркетинг, човешки ресурси, строителство и много други. През 2020 година компанията за втора поредна година беше сертифицирана като Топ Работодател в България от международния независим институт Top Employers Institute.