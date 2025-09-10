Есента обещава да е гореща – ето как да предпазите автомобила си

Прегряването на двигателя не е просто неприятност, а риск от ремонти на стойност стотици хиляди. В същото време може да се избегне с помощта на прости превантивни мерки. На какво да обърнете внимание, за да предотвратите прегряване и да удължите живота на автомобила, каза експерт, цитиран от Ampercar.

Запушване на радиато ра

Радиаторът за охлаждане на двигателя лесно се запушва със слой прах след пролетни и летни пътувания. Дори относително тънък слой замърсители с дебелина само 1-2 мм може да намали ефективността на топлообмена на радиатора с 15-20%. Въздухът престава да преминава нормално през него, нарушавайки процеса на охлаждане на антифриза. След това самият двигател бързо прегрява.

Още: Шест основни причини за черен дим от ауспуха

Основната мярка срещу прегряване е редовно и цялостно почистване на радиаторите по време на интензивна работа в прашни условия. Най-добрият резултат се дава чрез комбиниран подход. Първо, леко продухване със сгъстен въздух под налягане 4–6 атмосфери строго отвън навътре (отстрани на двигателя към бронята). Това ви позволява да избивате големи отломки, без да ги забивате по-дълбоко в пчелната пита. След това изплакнете с вода под умерено налягане.

Категорично е забранено използването на водоструйки ("karcher") директно върху радиатора. Струя под 100-150 атмосфери лесно смачква тънки пчелни пити на алуминиев радиатор, причинявайки непоправими щети. За упорити замърсявания (масло, насекоми) се използват специални алкални или киселинни шампоани за радиатори, които се нанасят, отлежават и се отмиват. Необходимо е да се прави тази процедура поне веднъж годишно преди летния сезон, а след дълги пътувания по магистрала или работа по черни пътища - след замърсяване.

Задръстването на двигателя е крайният етап на прегряване, когато буталата са буквално заварени към стените на цилиндъра поради липса на смазване. Ремонтите в този случай често са икономически непрактични.

Автоматична скоростна кутия

Много съвременни автоматични скоростни кутии имат собствена верига за охлаждане на трансмисионното масло (ATF). Тази верига често има отделен малък радиатор, разположен наблизо. Ако основният радиатор е запушен и прегрял, маслото в автоматичната скоростна кутия също не може да се охлади.

При температури над 120 °C (нормална работна температура 80–95 °C) той започва да се окислява интензивно, губи вискозитет и свойствата на смазване и триене рязко падат. Това води до ускорено износване на частите на автоматичната скоростна кутия и нейния ремонт - една от най-скъпите процедури в автосервиз.

Течности: спирачка и охлаждаща течност

При активно шофиране в условията на "дрипавия" ритъм на градските задръствания, спирачните дискове могат да се загреят до температура 500-700 ° C. Прегряването води до ускорено и неравномерно износване на накладките и най-важното - до риск от кипене на спирачната течност.

Още: Какви петна под автомобила означават сериозни проблеми?

Ако течността е стара, тя е сменена преди 2-3 години, точката й на кипене рязко спада от нормалните 260 °C до опасните 140-160 °C. Генерираната пара в хидравличното задвижване води до пълна или частична загуба на спирачна ефективност - пряка заплаха за безопасността.

Температурата на охлаждащата течност, която в нормален режим на работа е 85-95 °C, може да се повиши до критичните 110-120 °C и повече само за няколко минути интензивна работа в задръстването. Когато се достигне точката на кипене на охлаждащата течност, започва интензивно изпаряване. Това може да доведе до навлизане на охлаждащата течност в моторното масло и смесване с него, образувайки гъста емулсия, която напълно унищожава смазочните свойства на маслото.

Редовно, поне веднъж седмично, проверявайте нивото на охлаждащата течност в разширителния резервоар на студен двигател. Тя трябва да е между маркировките. Веднъж на 2-3 години (или стриктно според правилата на вашия автомобил) течността трябва да се сменя напълно.

Старият губи своите антикорозионни свойства и отвежда топлината по-лошо поради промени във вискозитета и утаяването на добавки. Никога не смесвайте различни видове течности, без първо да промиете добре системата. Химическите им основи са несъвместими и могат да образуват гел, който запушва каналите.

Още: Двигателят прегрява на път - какво да направите?

В допълнение към традиционните (силикатни и карбоксилатни) антифризи все по-често се използват хибридни и особено усъвършенствани лобридни течности. Последните имат повишена точка на кипене (до 135 °C при налягане в системата 1,1 атмосфери), по-добра топлопроводимост, увеличен експлоатационен живот (5-7 години или 250 000 км) и отлични антикорозионни и антигравитационни свойства.

Кабинен филтър и климатик

Според разпоредбите на повечето автомобилни производители се препоръчва да се сменя на всеки 15 000-30 000 км, но в условията на прашни пътища - много по-често, веднъж на 5000-10 000 км. Мръсният филтър намалява въздушния поток с 30-50%. Това кара компресора да работи при повишено натоварване. В резултат на това са възможни прегряване и повреда на това устройство.

Липсата на чист въздух в купето е не само дискомфорт и умора на водача, което увеличава риска от инциденти, но и ускорено изгаряне на пластмасови части, напукване на кожата на седалките и волана, деформация на елементите на предния панел.

Състоянието на климатика пряко влияе върху умората на водача и ресурса на кабината. Сменяйте или старателно прочистете филтъра на климатика поне веднъж годишно преди началото на летния сезон, а в идеалния случай на всеки 10 000-15 000 км или веднъж на 3 месеца през пролетно-летния сезон. Веднъж на 2-3 години (или ако при включване се появи постоянна миризма на плесен), се препоръчва професионално почистване на климатичната система.

Избягвайте "ледени душове" за стъкло: никога не насочвайте студените въздушни течения (+6 °C до +10 °C) директно към отопляемо предно стъкло или странични прозорци (+60 °C или повече). Резкият спад на температурата е честа причина за микро-пукнатини. Насочете въздуха към краката на пътниците или нагоре в купето за обща циркулация.

Преди да включите климатика на пълна мощност след дълго паркиране на колата на слънце, отворете всички врати и прозорци за 1-2 минути. Това ще ви позволи да "изхвърлите" основния обем горещ въздух, намалявайки първоначалното топлинно натоварване на климатичната система с 2-3 пъти.

Не настройвайте веднага температурата на минимум. Започнете с умерено - +22-24 ° C. Докато интериорът се охлажда, можете постепенно да намалите температурата до комфортна. Това намалява топлинния шок на системата и пътниците. 2 до 3 минути преди края на пътуването изключете компресора на климатика, но оставете вентилатора да работи на средна или висока скорост. Това ви позволява да издухате изпарителя с топъл въздух, изсушавайки го и предотвратявайки появата на неприятна миризма на влага поради растежа на бактерии върху мокра повърхност.

От автоматично възпроизвеждане до интелигентни сензори

Съвременните технически решения се превръщат в мощни съюзници в борбата с прегряването. Автоматичното стартиране с дистанционно управление ви позволява дистанционно да включите двигателя и климатика 5-10 минути преди да напуснете къщата или офиса.

Това не само охлажда интериора до комфортни 22-25 °C по време на кацане, но също така дава възможност на двигателя да започне да работи в оптимален термичен режим "преди" началото на шофирането под товар. Съвременните "умни" системи могат автоматично да стартират при достигане на зададената температура в купето (например +35 °C) или по график.

В допълнение към "стандартния" индикатор за температура на охлаждащата течност на таблото има решения за прецизно управление. Простите Bluetooth OBD скенери с приложение на вашия смартфон ви позволяват да показвате реалната температура на охлаждащата течност в цифри. По-модерни решения са инсталирането на допълнителни цифрови температурни сензори в автоматичната скоростна кутия. Това ви позволява да забележите опасно повишаване на температурите навреме.