Помага ли наистина круиз-контролът за пестене на гориво?

Покачването на цените на бензина отново подтикна шофьорите да търсят начини да спестят пари. Автомобилните производители активно предлагат технически решения - от хибридни инсталации до eCVT скоостни, които помагат да се изминат повече километри с литър гориво. Но може ли конвенционалният круиз-контрол да бъде друг инструмент за намаляване на разходите? Ето какво казват експертите.

Всички нови коли получават задължителен контрол на скоростта

Къде работи най-добре

На равни участъци от пътя системата поддържа скоростта равномерна, без излишни дръпвания. Тук можете да видите спестяванията. В града или по планинските магистрали ползите са минимални. Круиз-контролът не знае как да предвиди изкачванията, така че двигателят работи по-усилено от необходимото. На равно трасе този режим наистина може да намали разхода, но при комбиниран цикъл водачът често ще бъде по-добър.

Още: Как да пестите гориво с ръчни скорости

Какво казват учените

Проучване, публикувано през 2024 г. в списанието Nature Communications, установи, че средно автомобилите изгарят малко повече гориво с включен круиз-контрол. Въпреки това, в някои ситуации, например при шофиране по течението с често спиране, системата направи възможно получаването на печалба в километри на литър. Разликата е малка, но тя е налице.

Практически опит на шофьорите

Шофьори, които често се движат по магистрала са категорични, че на дълги участъци усещат по-малък разход на гориво. В същото време използването на технологията в града е безполезно, там е по-добре шофьорът сам да определя подаването на газ и спирането. Думите им се потвърждават и от данните от пътни тестове - шофьорите, които използват правилно педала за газ, могат да заобиколят автоматизацията.

Още: Кои системи за сигурност на автомобила не работят на дъжд

Заключение за потребителя

Круиз-контролът е удобен помощник, но не и панацея. На равни и спокойни трасета ще ви помогне да спестите няколко лева за всеки 100 километра. При по-трудни условия ефектът изчезва. Следователно най-добрата „технология за пестене на гориво“ е внимателен шофьор, който разбира кога да натисне газта и кога да пусне.