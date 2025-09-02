Появи се още един риск при покупката на употребяван автомобил

Покупката на употребяван автомобил винаги е свързана с рискове. Обикновено това са скрити повреди или съмнителна история на експлоатация, но с развитието на технологиите се появи друг фактор - достъп до електронни системи. Ако бившият собственик не е деактивирал акаунта си в приложението на марката, той може да продължи да вижда местоположението на автомобила, да проверява пробега, горивото или нивото на зареждане, а в някои случаи дори да отваря вратите и да стартира двигателя.

За какво да внимавате, когато избирате употребяван електромобил

Такива функции се предоставят от много автомобилни производители - от Toyota и BMW до Volvo и Hyundai. От една страна, удобно е - собственикът може да затопли интериора през зимата или да провери къде е паркирана колата. От друга страна, в ръцете на бившия собственик той се превръща в инструмент за контрол.

За да се изключат подобни ситуации, експерти съветват да проверите менюто с настройки на мултимедийната система веднага след покупката и, ако е възможно, да извършите пълно нулиране на фабричните параметри. Също така е важно да излезете от всички акаунти и да свържете колата към вашия акаунт. В интелигентни системи като Android Automotive или Apple CarPlay си струва да изтриете всички стари профили.

Юристи препоръчват допълнително да се фиксира тази точка в договора за покупко-продажба - продавачът трябва да потвърди, че е изтрил достъпа си до автомобила. Това може да бъде важен аргумент, ако в бъдеще възникнат спорове.

Освен това не забравяйте за класическите стъпки за проверка. VIN номерът трябва да бъде сверен спрямо документите и е по-добре да проверите историята на автомобила в официалните бази данни. Преди да сключите сделка, е полезно да проверите автомобила с експерт и да проведете тест драйв, за да се уверите в техническото му състояние.

Закупуването на употребяван автомобил винаги е компромис между цена и рискове. Но днес към проверката на каросерията и двигателя е добавен друг важен етап - цифровото „деактивиране“ на предишния собственик. Това просто действие може да спаси новия собственик от неприятни изненади и да поддържа не само комфорт, но и безопасност.