6 аксесоара в интериора на автомобила, които са животозастрашаващи

Много шофьори се стремят да направят интериора на колата си по-удобен и уютен, като инсталират декоративни елементи или практични джаджи. Въпреки това, не всички тези неща са безопасни. Полицейски служители посочиха шест аксесоара, които трябва да бъдат изхвърлени незабавно.

Първият са "тапите" или запушалки за предпазни колани, които се използват за "измама" сензора. При истински инцидент такъв трик може да струва животи. Втората опасност са завесите на предните прозорци. Те ограничават видимостта, което е особено опасно при слънчево време или на тъмно.

Третата точка са огледални висулки, включително ключодържатели, играчки или малки аромати, които могат да блокират зрителния сектор и да попречат да бъдат забелязани пешеходец или мотоциклетист.

Четвърто, пластмасовите декорации на панела, популярни фигурки или "кучета" с движеща се глава отвличат вниманието и натрупват прах, който е вреден за хората с алергии. Петата опасност са евтините алкотестери, които често показват ненадеждни резултати, което може да накара водача да шофира пиян, без дори да го знае. Шесто - джаджи със съмнително качество без сертификат.

Експертите съветват да се придържате към основния принцип на безопасност: минимум ненужни предмети в полезрението. Интериорът трябва да е чист и свободен, защото дори малък детайл може да повлияе на развитието на събитията в критична ситуация.

Изводът е прост - по-добре е да се откажете от съмнителни бижута и джаджи, отколкото да съжалявате за последствията по-късно, защото безопасността на пътниците и водача е по-важна от всяка дрънкулка в кабината.