Измиване със студената или топла вода – кое е по-добро за автомобила?

Независимо дали карате колата си веднъж на няколко седмици или всеки ден, напълно естествено е да се стремите да я поддържате чиста и добре поддържана. Редовното миене е важно не само за външния вид, но и за издръжливостта, запазването на покритието и дори безопасността: мръсното предно стъкло влошава видимостта и прави нощното шофиране много по-опасно.

Защо не трябва да пръскате колата си с вода преди да нанесете пяна

Въпреки простотата на процеса, миенето на коли има свои нюанси, а една от най-честите грешки е използването на вода при грешна температура. При миене на кола много хора смятат, че е по-добре да се използва гореща вода, тъй като тя наистина помага бързо да се справите с упоритата мръсотия, петна от мазнина и следи от птици.

Въпреки това, това решение има и недостатък – твърде горещата вода може да повреди външния слой на покритието, а в някои случаи дори да повлияе на лака и защитния восък. Затова много хора имат естествен въпрос: не може ли студената вода да се справи по-добре?

Според експертите студената вода е много подходяща за миене на автомобил, но много зависи от вида мръсотия и използваните автомобилни химикали. Що се отнася до лек прах, прясна мръсотия или отпечатъци, студената вода е напълно достатъчна, особено в комбинация с качествен шампоан за кола. Но при упорита пътна пръст, петна от масло и битум, действа значително по-зле от топла или гореща вода.

Кога е по-добре да се използва топла вода и кога е студена?

Изборът на температура на водата пряко влияе върху резултата от измиването. Горещата вода помага да се разтвори мазнината по-бързо и да се измие трудната мръсотия, но ако се използва невнимателно, може да премахне защитния восък и да направи боята по-малко защитена. В студено време има и друг риск: ако излеете твърде гореща вода върху стъклото или тялото при минусови температури, можете да повредите стъклото или да причините термично напрежение върху материала.

Студената вода, напротив, има по-мек ефект. Той нанася по-малко щети на покритието, не представлява излишни рискове за хромирани части, винилови стикери и декоративни елементи, и е по-икономичен по отношение на енергопотреблението. Но има и недостатък: справя се по-зле с мазнина и плътна мръсотия, а за пълно измиване отнема повече време и усилия.

Най-добрият вариант е да използвате топла вода на стайна температура. Този вариант обикновено е по-безопасен за боята и в същото време е по-ефективен от студената вода за премахване на трудна мръсотия. Това е особено удобно, ако използвате модерен автомобилен шампоан - повечето от тези продукти работят най-добре в топла вода.