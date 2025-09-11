Как да се отървете от замъглените прозорци на колата веднъж завинаги

Много шофьори забелязват една и съща картина в дъждовно време - сядате зад волана и вместо прозрачно стъкло виждате само облачна завеса. Понякога това е лек конденз, който бързо изчезва, но се случва влажността да стане постоянен спътник. В този случай не става въпрос само за дискомфорт - безопасността страда, защото видимостта се влошава значително.

Основният механизъм за появата на влага е прост. В кабината винаги има източник на влага - дъхът на пътниците, вода от обувки, мокри дрехи. Всичко това се изпарява и насища въздуха с влага. Веднага щом повърхността на стъклото е по-студена от точката на оросяване, излишната влага моментално се утаява под формата на малки капчици.

Както обясняват експерти, най-лесният начин за борба с лекото замъгляване е с помощта на отоплителна система или климатик. Последното работи особено ефективно, защото изсушава въздуха и премахва конденза за секунди.

Съвсем различно е, когато прозорците се замъгляват редовно. Тук проблемът може да не е времето, а неизправността на самия автомобил. Често виновникът е течащ радиатор на парното или запушен филтър на купето.

Друг често срещан източник на проблеми са дренажните канали, които не се справят със задачата си. Ако всички тези опции бъдат изключени, ще трябва да потърсите по-задълбочено причината, защото повишената влажност може да се появи и поради по-малко очевидни фактори.

Замъгляването на прозорците не винаги е свързано с филтри или повреден нагревател. Понякога източникът на проблема е скрит на най-неочакваното място - зад задната броня. Там има вентилационни клапани, за които много собственици на автомобили дори не знаят.

На външен вид това са прости пластмасови части с тесни прорези и гумени капаци. Тяхната мисия е да осигурят нормална циркулация на въздуха в кабината. Те освобождават излишния въздушен поток навън и същевременно не му позволяват да се върне обратно. Освен това те са тези, които намаляват налягането при затръшване на вратите.

Ако системата работи правилно, когато вратата е затворена, гумените ленти се огъват леко, освобождават въздух и веднага се връщат на мястото си. Но ако механизмът заседне, вентилацията се нарушава. В резултат на това влажността в кабината се увеличава и прозорците се покриват с конденз. Следователно, когато се появи замъгляване, е необходимо да се провери работата на вентилационните клапани.