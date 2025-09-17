Какви рискове крие дългия престой дори на нов автомобил

Новите автомобили не винаги продават толкова добре, колкото биха искали дилърите, в резултат на което автомобили, произведени през 2024 все още стоят в складовете. Много собственици вярват, че ако колата стои бездействаща, тя няма да се износи. Но в действителност продължителното паркиране може да бъде сериозно предизвикателство за превозното средство.

Това важи особено за техническите течности - моторно масло, спирачна течност, антифриз и гориво. С течение на времето те губят свойствата си и се превръщат в потенциален източник на бъдещи повреди. За това трябва да се знае какво се случва с автомобила по време на бездействие и как правилно да го подготвим за дългосрочно съхранение.

Когато автомобил стои бездействащ седмици или месеци, цялото внимание често е насочено към акумулатора и неговия външен вид. Междувременно техническите течности претърпяват най-сериозни промени, което може да доведе до скъпи ремонти по-късно. Дори когато двигателят е неподвижен, маслото продължава да старее. То е в постоянен контакт с метални повърхности и се окислява под въздействието на кислород, намалявайки защитните и смазочните си свойства.

Добавките и сгъстителите се отделят и замърсителите могат да се утаят на дъното на картера. Когато двигателят стартира за първи път след период на бездействие, смазването може да се забави при достигането до триещите се двойки, което води до повишено износване.

Антифризът, особено този, съдържащ силикати, губи способността си да устоява на корозия с течение на времето. Това е особено опасно за алуминиевите и медните компоненти на охладителната система. Освен това, резките температурни колебания могат да причинят частично изпаряване на течността. Вътрешните повърхности на охладителната система, които не са в контакт с антифриза, започват да ръждясват поради липсата на постоянна циркулация, намалявайки ефективността на охлаждане. А в някои случаи се появяват и течове.

Спирачната течност е най-уязвимата от всички течности. Тя е хигроскопична, което означава, че абсорбира влага от въздуха, дори в затворена система. Това понижава точката му на кипене и влошава спирачната ефективност. Освен това, водата насърчава корозията на вътрешните метални компоненти - тръбопроводи, спирачни апарати и цилиндри. Възможните резултати включват бавна реакция на педалите, неравномерно спиране или пълна повреда на системата.

Бензинът и дизеловото гориво също се влошават при дългосрочно съхранение. Октановото число на бензина спада и се образуват смолисти отлагания. В непълен резервоар се образува конденз, което може да причини корозия на резервоара и компонентите на горивната система. Дизеловото гориво също може да се окаже проблем, защото в него се развиват микроорганизми, образувайки утайки и запушвайки филтрите.

Така че дори нов автомобил, оставен на празен ход за дълго време, не е имунизиран срещу проблеми. И първите, които страдат, са техническите течности - „кръвоносната система“ на автомобила. Загубата на производителност може да доведе до вътрешна корозия, лошо смазване, бъдещо прегряване и дори повреда на системата.

При закупуване на такъв автомобил е важно да се сменят ключовите течности, да се провери акумулаторът и гумите и да се уверите, че няма течове. Дилърът, разбира се, трябва да направи всичко това, но собственикът също трябва да бъде внимателен.