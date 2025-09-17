Войната в Украйна:

За Деня на София: Удостоиха общественици и спортисти с почетни звания

Изтъкнати общественици и спортисти бяха удостоени със звание "Почетен гражданин на София" и с "Почетен знак на София" на празнична сесия на Столичния общински съвет (СОС) по повод празника на града - 17 септември. ОЩЕ: Терзиев пред СОС: Ценностите са в основата на доброто общество

Кои са отличените?

Тази година със званието "Почетен гражданин на София" бяха удостоени Стефан Мавродиев, български театрален и киноактьор, театрален режисьор, поет; Виктор Лилов - най-добрият български олимпиец по науки за 2024 година; Таня Богомилова - олимпийски шампион по плуване от игрите в Сеул през 1988 г.; Алберт Попов - състезател по ски алпийски дисциплини и победител в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Мадона ди Кампильо, Италия; арх. Станислав Константинов, поетът Найден Вълчев, актьорът Руси Чанев, Иван Ничев - режисьор, сценарист, оператор; проф. дтн инж. Цоло Вутов - индустриалец, учен и благодетел.

С "Почетен знак на Столична община" бяха удостоени Дружеството на кардиолозите в България; Мария Ландова — художник, преподавател и културен деятел; Мария Атанасова - педагог, режисьор, общественик и основател на група "Жестим" и театър "Мим-Арт"; младите спортисти Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев, които прославят страната ни на световната спортна сцена.

Празникът на града продължава с тържествена церемония по издигане знамето на София и водосвет. Ще присъстват президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова, както и кметът на София Васил Терзиев, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, общински съветници.

Виолета Иванова
