Войната в Украйна:

Защо трябва да държите лимон в колата през септември-октомври

17 септември 2025, 09:50 часа 258 прочитания 0 коментара
Защо трябва да държите лимон в колата през септември-октомври

Септември и октомври са времето, когато паяците търсят топли места за игри за чифтосване. Те пълзят не само в къщата, но и в автомобилите. Затова и шофьорите във Великобритания получиха интересен съвет - сложете лимонова кора в кабината. Ароматът на цитрусовите плодове отблъсква паяците, които имат чувствителни обонятелни рецептори.

Какво се случва, ако не сменяте антифриза в колата си твърде дълго

Паякът в колата е не само дискомфорт. Ако шофьорът се уплаши, той може да загуби контрол. И това вече е рискът от злополука. Във Великобритания подобна паника може да завърши с глоба до 2500 паунда.

Експерти съветват да разстилате лимонови кори върху таблото или под седалката. Друг начин е да изсипете вряла вода върху корите, да добавите няколко капки масло от мента или чаено дърво и оставете сместа за една нощ, след което да я изсипете в бутилка със спрей. Това може да се използва за почистване на интериора, особено на постелките и багажника. Ако нямате лимон под ръка, портокалът, грейпфрутът или лаймът ще свършат работа. Миризмите на канела или мента също работят добре.

Още: Как да се отървете от замъглените прозорци на колата веднъж завинаги

Експертите съветват да не се ограничавате до аромати. Необходимо е редовно да почиствате интериора, тъй като остатъците от храна и отломки привличат мухи, а след тях се появяват паяци. Простите съвети включват почистване на вентилационните решетки и следене на уплътненията на прозорците и вратите. Ако гумата е износена, малките същества бързо ще намерят дупка.

Защо е необходимо да се избърсва колата с гъба на автомивка на самообслужване

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

И най-важното - ако паяк се появи в кабината, не можете да се паникьосвате. По-добре е да спрете на безопасно място и спокойно да го премахнете.

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Велизар Георгиев
Велизар Георгиев Отговорен редактор
автомобил лимон поддръжка на кола
Още от Авто
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес