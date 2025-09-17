Защо трябва да държите лимон в колата през септември-октомври

Септември и октомври са времето, когато паяците търсят топли места за игри за чифтосване. Те пълзят не само в къщата, но и в автомобилите. Затова и шофьорите във Великобритания получиха интересен съвет - сложете лимонова кора в кабината. Ароматът на цитрусовите плодове отблъсква паяците, които имат чувствителни обонятелни рецептори.

Паякът в колата е не само дискомфорт. Ако шофьорът се уплаши, той може да загуби контрол. И това вече е рискът от злополука. Във Великобритания подобна паника може да завърши с глоба до 2500 паунда.

Експерти съветват да разстилате лимонови кори върху таблото или под седалката. Друг начин е да изсипете вряла вода върху корите, да добавите няколко капки масло от мента или чаено дърво и оставете сместа за една нощ, след което да я изсипете в бутилка със спрей. Това може да се използва за почистване на интериора, особено на постелките и багажника. Ако нямате лимон под ръка, портокалът, грейпфрутът или лаймът ще свършат работа. Миризмите на канела или мента също работят добре.

Експертите съветват да не се ограничавате до аромати. Необходимо е редовно да почиствате интериора, тъй като остатъците от храна и отломки привличат мухи, а след тях се появяват паяци. Простите съвети включват почистване на вентилационните решетки и следене на уплътненията на прозорците и вратите. Ако гумата е износена, малките същества бързо ще намерят дупка.

И най-важното - ако паяк се появи в кабината, не можете да се паникьосвате. По-добре е да спрете на безопасно място и спокойно да го премахнете.