Най-после овладяха пожара в Рила

17 септември 2025, 12:07 часа 300 прочитания 0 коментара
Овладян е пожарът в планина Рила, над река Илийна, каза за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР - Кюстендил Катя Табачка, цитирана от БТА.

Заради трудния терен доугасяването на тлеещите огнища е по-бавно. Огънят слиза към мокри дерета, припомни Табачка.

Днес на терен са пожарникари от Кюстендил и Рила, екип от Рилската света обител и служител на „Специализирани оперативни дейности“ в Благоевград, който ще огледа терена с дрон.

Пожарът избухна на 9 септември и обхвана около 900 дка площ при надморска височина от 2200 метра. Гасенето продължи осем дни.

Спасиана Кирилова
