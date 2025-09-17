Синът на Стойчо Младенов става треньор на националния отбор

Новите попълнения в треньорския щаб на националния отбор по футбол продължават. Както е известно, вече стана ясно кой ще наследи Илиан Илиев като селекционер на "лъвовете". Това ще бъде наставникът на младежкия състав Александър Димитров. Той пък ще бъде заменен от бившия капитан на ЦСКА Тодор Янчев. Новината бе съобщена от "Тема Спорт", но все още не е потвърдена от Българския футболен съюз. Преди дни от родната централа обявиха, че следващият селекционер ще бъде представен на Изпълкома на 24 септември.

Стойчо Младенов - младши влиза в щаба на Янчев

Сега "Тема Спорт" съобщава, че интересно име ще влезе в екипа на Янчев начело на младежкия национален отбор. Става въпрос за сина на Стойчо Младенов – Стойчо Младенов -младши. Той ще изпълнява ролята на помощник-треньор на бившия капитан на "армейците". За последно 39-годишният специалист работи с баща си в казахстанския Кайсар между 2016 и 2020 г. Преди това той бе част от щаба му в ЦСКА.

Очаква се Стойчо Младенов да бъде обявен като част от екипа на Янчев също на 24 септември. Александър Димитров ще дебютира начело на мъжете при домакинството на Турция на 11 октомври в световните квалификации за Мондиал 2026, а Янчев - ден по-рано с гостуване на Португалия в предварителната фаза за Европейското за младежи през 2027 година.

