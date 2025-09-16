Защо колата дава на контакт, но не пали?

Неопитните автомобилисти, ако стартерът се завърти, пък двигателят не стартира, често изпадат в паника. Обикновено, когато поставите ключа в запалването, на таблото за управление електрическите крушки на индикаторите светват, а щом завъртите ключа, се чува шумът на стартера и след това почти веднага - ръмженето на двигателя.

Обаче, ако чуете само припукването на стартера, а двигателят остава безшумен (или стартира и незабавно млъкне), не бързайте да изпадате в паника. Проблемите със запалването не винаги показват сериозни повреди.

Какво може да означава празен ход на стартера?

На първо място, струва си да изключите човешкия фактор: например, да сте сигурни, че сте изключили алармата, която блокира горивната помпа. Също така проверете дали резервоарът е зареден: дори ако индикаторът показва, че има гориво, това не е гаранция – вярно е, че индикаторите рядко се повреждат, но все пак се случва.

Друга неочевидна стартерът да работи, но двигателят да не включва, е запушване на ауспуха. Уверете се, че нищо не пречи на отработените газове да излизат. Понякога ауспухът се запушва със сняг или деца си правят шеги.

Технически проблеми

А някои от възможните технически проблеми, заради които стартерът работи, но двигателят не пали, са следните.

Маслото в двигателя се сгъстява от замръзване и затруднява превъртането на двигателя. За да се предотврати това, през зимата си струва да се напълни сезонно масло, предназначено за ниски температури. А ако вече се е случило, ще трябва да потърсите топло помещение и да изчакате, докато маслото се втечни.

Нещо друго може да е замръзнало: вода в тръбопровода за гориво, дизелово гориво в резервоар или филтър. Решението е същото - да намерите топло място!

Горивната помпа дава дефект. В най-добрия случай е виновен лошият контакт във веригата, а в най-лошия - ще трябва да смените помпата.

Акумулаторът се е разредил. Това е особено често срещано през зимата, така че при тежки студове, дори и да не е нужно да ходите никъде, трябва да затопляте колата на всеки няколко часа или дори да носите акумулатора за загряване.

Понякога проблемът не е разреждане на акумулатора, а окисляване или лошо фиксиране на клемите. В този случай, когато се опитвате да стартирате двигателя, се чува само щракване и акумулаторът веднага се разрежда. В този случай трябва да почистите и затегнете клемите.

Свещите не работят. Проблемът може да е в контролното устройство или в мощностното реле. Също така трябва да проверите самите свещи - просто няма искра. Можете да опитате режим на продухване: за известно време включете стартера, докато натискате педала за газ. По този начин дюзите ще бъдат изключени и можете да опитате да изсушите свещите. Ако това не помогне, трябва да се опитате да отвъртите свещите и да ги замените със сухи. Дори ако свещите не са нови, най -важното е да са чисти и без сажди.

Може да блокират генераторът, хидравличната помпа на волана или компресора на климатика - всеки такъв повреден блок пречи на въртенето на двигателя.

Как да определите причината сами?

Повечето от неизправностите, поради които стартерът се върти, но двигателят не включва, може да бъде диагностицирани само в автомобилен сервиз. Но някои проблеми имат очевидни симптоми, които автомобилистът трябва да знае.

Когато завъртите ключа, не чувате никакви звуци – най-вероятно акумулаторът е разреден.

Ако чуете щракване: стартерът се опитва да работи, но акумулаторът няма достатъчно мощност.

Липсва характерното бръмчене на горивната помпа - помпата или релето са се повредили.

Стартерът се върти с високи скорости, но не прави никакви опити за стартиране на двигателя - най -вероятно, проблеми с бендикса.

Стартерът се върти твърде лесно – ремъкът е дефектирал (обикновено е разхлабен).