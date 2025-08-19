Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Механик разби "Ферари" по време на тест драйв

Механик от Истанбул е разбил спортен автомобил "Ферари" за над 350 000 евро, след като изгубил контрол над мощното превозно средство по време на тест драйв и се забил в колона на магистрала Е-5 в района на Бююкчекмедже, съобщи сайтът "Тюркийе тудей", цитиран от БТА.

Механикът, който по-рано вчера споделил снимки, на които работи по спортния автомобил, решил да го изпробва след направените ремонти, но изгубил контрол над превозното средство и се забил в подпорна колона, докато карал по магистрала Е-5 в Истанбул. Въпреки че след сблъсъка автомобилът се е преобърнал по таван, шофьорът останал напълно невредим. 

По информация на медията след катастрофата луксозният автомобил е спрян от движение, тъй като щетите по него са твърде сериозни.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
