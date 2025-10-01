Войната в Украйна:

Защо е опасно правилото за налягане на гумите от 2 атмосфери

01 октомври 2025, 15:59 часа 448 прочитания 0 коментара
Защо е опасно правилото за налягане на гумите от 2 атмосфери

Поколения шофьори са приели, че гумите на техните автомобили трябва да бъдат напомпания до две атмосфери. Това се счита за норма и малцина се замислят дали наистина е така.. Зад този навик обаче стои мит, който може да изпразни портфейлите на хиляди шофьори и да повлияе негативно на експлоатационния живот на окачването на автомобила.

Три причини редовно да проверявате налягането на гумите си

Гумата е сложна част, състояща се от каучук, стоманени корди и полимери. Въздухът вътре в гумата действа като първи амортисьор, който омекотява ударите, преди да достигнат подпорите и безшумните блокове.

Правилното налягане в гумите позволява на инженерите да балансират четири ключови параметъра: съпротивление при търкаляне (икономия на гориво), контактно петно (сцепление), комфорт (абсорбиране на вибрации) и управление (стабилност при скорост). Неподдържането на този баланс може да причини много проблеми.

Още: Може ли да се пести гориво с увеличаване на налягането в гумите

Правилните стойности на налягането могат да бъдат намерени на стикера, разположен на колоната на вратата на водача или в капака на резервоара за гориво на автомобила. За Volkswagen Tiguan, например, се препоръчва налягане в предните гуми от 2,4 бара при пълно натоварване и 2,8 бара за задните гуми.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Има два основни сценария, свързани с неправилно налягане в гумите. Първият е липсата на налягане, което води до повишен разход на гориво, неравномерно износване на гумите и риск от повреда на гумите. Поради това разходът на гориво може да се увеличи с 20%, което ще доведе до допълнителни 100-150 литра бензин на 10 000 км.

Още: Защо гумите са черни и какво още трябва да знаете за тях

Вторият сценарий е излишък на въздух, което води до твърдост на окачването, неравномерно износване на гумите и намалена стабилност на автомобила. Твърде напомпаните гуми не позволяват на окачването да омекотява ударите, което води до скъпи ремонти.

Важно е да запомните, че поддържането на правилното налягане в гумите е ключът към безопасността и издръжливостта на автомобила.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Велизар Георгиев
Велизар Георгиев Отговорен редактор
автомобилни гуми налягане гуми поддръжка на кола
Още от Авто
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес