Как да се предпазите от инциденти в трафика

Безопасното шофиране не е просто способност да се възстановявате от поднасяне на автомобила. Истинската защита срещу инциденти се крие другаде: да предвиждате опасността предварително и винаги да сте внимателни на пътя. Обемът на трафика по пътища непрекъснато се увеличава, а с него и рискът от инциденти. И макар много шофьори да са свикнали да мислят за опасни изпреварвания и високи скорости, проблемите могат да дебнат там, където най-малко ги очаквате.

Какво не бива да прави шофьор в задръстванията

Къде най-често се случват инциденти? Кръстовищата са истински капан. Дори да шофирате по главен път, е твърде рано да се отпускате. Кола може да изскочи от второстепенен път точно пред вас по всяко време, сякаш няма правила.

Тази ситуация е особено опасна, когато видимостта е лоша, например на завой или на наклон. На тези места е полезно да се предвиди, че кола може да изскочи от страничен път по всяко време. Подготвеният шофьор печели няколко секунди и това време често е достатъчно, за да завие или да спре рязко.

Да се ​​​​движите твърде близо зад друга кола също е е голяма грешка. Едно внезапно спиране пред вас и няма да имате време да реагирате. Колкото по-висока е скоростта, толкова по-сериозни са последствията от сблъсък. По-безопасно е да спазвате достатъчна дистанция. Не се ограничавайте да гледате задната част на колата пред вас, а се опитайте да погледнете по-надолу по пътя. Придвижването малко по-близо до ръба на лентата ви дава по-широка видимост и можете да забележите опасност по-рано.

На пръв поглед ляв завой изглежда като проста маневра. Но именно тази маневра често става опасна на пътя. Докато чакате насрещни автомобили с включени мигачи, някой зад вас може да реши да пресече плътната линия отляво. Страничен сблъсък с висока скорост може да завърши много зле. Освен това шофьорите трябва да се уверят, че е безопасно, преди да завият. Затова винаги проверявайте огледалата си, преди да направите завой.

По време на дъжд асфалтът става хлъзгав. Колата може лесно да загуби сцепление и да се подхлъзне. Всичко, от което се нуждаете, е вода на настилката и рязко движение на волана. За да предотвратите това, забавете скоростта и управлявайте внимателно, без резки движения.

Спряла на края на пътя кола винаги крие рискове. Никога не знаете какво ще направи шофьорът: ще се отклони напред, ще се опита да се обърне или ще излезе внезапно. Затова е най-добре да се отдалечите от бордюра и да спазвате безопасна дистанция. Колкото повече място имате за маневриране, толкова по-лесно е да реагирате и да избегнете потенциален инцидент.